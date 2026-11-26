Gasto en nómina pública consumirá RD$390,436 millones en 2026, el 23.4 % del presupuesto nacional. ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), en septiembre de 2026 la cantidad de empleados públicos ascendió a 786,777. Esta cifra representa un incremento de 2.9 % respecto al mismo mes de 2025, equivalente a 22,047 empleados adicionales en un año, o un aumento promedio de 80 empleados por día laboral.

Al comparar esta cifra con la proyección poblacional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para 2026, se obtiene una relación de aproximadamente un empleado público por cada 14 habitantes.

Entre septiembre de 2017 y septiembre de 2026, la cantidad de empleados públicos pasó de 581,792 a 786,777, lo que representa un incremento de 35.2 %, equivalente a 204,985 empleados adicionales en 10 años.

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El aumento de la nómina pública tiene implicaciones que van más allá del pago de salarios. La contratación de personal también conlleva otros gastos, como contribuciones a la seguridad social, bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios laborales, que deben ser financiados por los contribuyentes.

De acuerdo con el presupuesto de 2026, el gasto en remuneraciones y contribuciones del Gobierno central ascendería a 390,436.2 millones de pesos, equivalente al 23.4 % del gasto total presupuestado y al 4.5 % del producto interno bruto (PIB). Este constituye el segundo mayor componente del gasto del Gobierno central, solo superado por las transferencias corrientes.

Los recursos destinados a financiar la nómina pública provienen de la actividad productiva. Por tanto, su expansión implica destinar recursos que, de otro modo, podrían permanecer en manos de individuos y empresas para el ahorro, la inversión o el consumo, de acuerdo con sus propias necesidades y preferencias.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).