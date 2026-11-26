De acuerdo con la tendencia de años previos, cuando termine 2026 el número de dependientes del Estado dominicano habrá superado los 5.5 millones de personas. En septiembre, los dependientes superaban los 5.3 millones de personas. Estos son ciudadanos que reciben un ingreso recurrente de forma mensual proveniente de los recursos públicos.

Por quinto año consecutivo, los dependientes superan los cinco millones de personas. Hasta septiembre, el 48.1 % de la población recibía, en promedio, una transferencia, un sueldo o una pensión pública.

Para los fines del análisis, que hemos publicado desde 2019, los dependientes están conformados por: 1) el número de miembros por hogar recibiendo la mayor transferencia o subsidio estatal, que para los fines es el programa Aliméntate; 2) los pensionados del Estado, según las cifras de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP); y 3) los trabajadores del sector público, cotizando en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, según datos de la Superintendencia de Riesgos Laborales (Sisalril).

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En el año 2019 el programa Aliméntate -que entonces se llamaba Comer es Primero- era otorgado a 825,275 hogares. En el trimestre julio-septiembre de este año, el promedio de beneficiarios alcanzó 1,489,960 hogares.

El dato anterior contrasta con las estadísticas de pobreza de República Dominicana. Ante una reducción en la tasa de pobreza, los subsidios, de todo tipo, deberían ir disminuyendo. La lógica no se verifica porque una causa importante de la reducción de la cifra de pobreza se encuentra explicada en los subsidios y los empleos públicos.

Cuando el Estado hace pagos mensuales con los recursos de la deuda pública y de los impuestos, está realizando transferencias de recursos. No está creando riqueza. Quienes reciben el dinero, no son menos pobres porque se generaron nuevos ingresos en la economía. Tienen más dinero porque alguien, en el presente o en el futuro, recibe una factura para las transferencias a los hogares. Esas transferencias, incluso, son intragrupo, porque los pobres también pagan impuestos.

La reducción de la pobreza está sustentada en la producción, que es la actividad originaria de los ingresos en una economía. Cualquier otro aumento de ingresos, vía transferencias -incluidos los salarios públicos y las pensiones-, es una medida política. Que, descartando que tenga defensores, no se sustenta en principios económicos.

Debería ser titular que el gasto en remuneraciones consolidado incluido en el proyecto de presupuesto de 2027 representará 563 mil millones de pesos, o el 40.5 % de los ingresos tributarios estimados. También, que las pensiones y jubilaciones del Gobierno central representarán 114 mil millones de pesos; y las asistencias sociales, en las que se encuentra Supérate, 54 mil millones. El costo de beneficiar con ingreso mensual a más de cinco millones de personas es parte del problema fiscal de la República Dominicana. También se ha vuelto un problema social, ya que casi la mitad de los dominicanos mantiene una relación de dependencia con la clase política del país.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).