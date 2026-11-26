El impuesto sobre las transferencias bancarias y cheques y el de la renta (ISR) a las personas físicas figuran como los tributos que mayor contribución relativa hicieron a los ingresos fiscales entre enero y octubre de este año, en comparación con el 2025, un comportamiento que, en el caso de este último, estuvo influenciado por el aumento de los asalariados gravados.

El gravamen a las transferencias electrónicas registra la mayor alza relativa, con un 23.5 % durante el citado período, equivalente a un aumento absoluto de 3,883 millones de pesos. La tasa de este tributo fue modificada dentro del denominado Plan Anticrisis que presentó el Gobierno a mediados de año, pasando de un 0.15 % a un 0.20 %.

En los 10 meses transcurridos de 2026, esa figura impositiva aportó 20,402.7 millones de pesos en ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Las recaudaciones de la DGII entre enero y octubre ascendieron a 834,850.1 millones de pesos, un incremento absoluto de 68,679.7 millones con relación a ese mismo lapso de 2025, de los cuales los dos citados impuestos aportaron el 32.3 %.

Los ingresos de la DGII por concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que crecieron un 16.4 % en lo que va de año, estuvieron impulsados por un avance en las condiciones del mercado laboral y un crecimiento en los salarios, explica la institución.

Ese tributo registró un recaudo de 129,541.4 millones de pesos, un monto que supera en 18,268.3 millones lo recibido por Impuestos Internos entre enero y octubre de 2025, un incremento que fue impulsado por el impuesto sobre la renta de asalariados, que aumentó en 17.4 %, equivalente a 15,209.3 millones adicionales.

Este aumento se explica por un alza del 12.8 % en la cantidad de asalariados gravados y un incremento del 14.3 % en el monto retenido, precisa la en su informe DGII.

El impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) figura como el gravamen que mayor crecimiento absoluto registró, aportando 26,546.1 millones de pesos más con respecto a enero-octubre del año pasado, un 14.8 % más.

Meta de recaudación

La principal agencia recaudadora del Estado dominicano logró cumplir la meta para el período enero-octubre, con un nivel de cumplimiento de un 100.1 %, representando 749.8 millones de pesos por encima de lo estimado.

Sin embargo, durante el décimo mes del año las recaudaciones de la DGII totalizaron 83,680.6 millones de pesos, un monto que representó un nivel de cumplimiento de 96.8 % de la meta establecida para octubre, equivalente a 2,801.3 millones menos de lo estimado.