Pensionados del Estado se duplican desde 2019 y alcanzan los 266,878 beneficiarios en 2026 ( SHUTTERSTOCK )

De acuerdo con la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), a septiembre de 2026, un total de 266,878 personas recibían pensiones a través de esta institución. Esta cifra representa un incremento de 7.8 % respecto a diciembre de 2025 y de 80.8 % en la última década.

Del total de beneficiarios, el 64.7 % recibe pensiones civiles; el 10.3 %, de la Policía Nacional; y el 25.0 %, pensiones solidarias.

Como se observa en el gráfico, desde 2019 el número de pensionados ha aumentado de manera consecutiva, pasando de 130,357 beneficiarios a más del doble en septiembre de 2026.

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Entre enero y septiembre de 2026, el pago de pensiones a través de la DGJP ascendió a RD$39,003.5 millones, RD$3,962.8 millones (11.3 %) más que en el mismo periodo del año anterior. De los RD$97,818.6 millones que contempla el presupuesto vigente de 2026 para prestaciones de la seguridad social a cargo del Estado, RD$59,311.7 millones corresponden a esta institución.

El crecimiento en el número de beneficiarios tiene implicaciones para las finanzas públicas, debido a que el pago de estas pensiones constituye un compromiso de gasto que se extiende durante varios años. A diferencia de otros gastos, estas obligaciones no se limitan al presupuesto del año en que se otorgan las pensiones.

Ante esta tendencia y el progresivo envejecimiento de la población, resulta necesario evaluar la sostenibilidad financiera de estas obligaciones en el largo plazo. El análisis no debe limitarse al costo que representa el otorgamiento de nuevas pensiones en el presente, sino también a los compromisos financieros que se generan para los próximos años y que deberán ser asumidos por los contribuyentes.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).