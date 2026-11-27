Vista de la ciudad de Santo Domingo. Del monto de la nueva deuda, 3,520.9 millones de dólares correspondieron a colocaciones de bonos en el mercado interno. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La mayor parte de la deuda que ha colocado el Gobierno dominicano este año es el mercado interno de capitales. De los poco más de 6,000 millones de dólares que tomó prestado el Estado entre enero y octubre de 2026, el 57.9 % de ese monto se emitió en bonos en el ámbito doméstico.

Al cierre del mes pasado, la deuda del sector público no financiero ascendió a 67,629.3 millones de dólares, registrando un incremento de un 9.9 % con relación al 2025, lo que representa un aumento absoluto de 6,079.4 millones durante los 10 meses transcurridos de este año.

Del monto de la nueva deuda, 3,520.9 millones de dólares correspondieron a colocaciones de bonos en el mercado interno y los restantes 2,558.5 millones en compromisos externos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Crédito Público.

Los datos de la institución especifican que entre enero y octubre las autoridades realizaron tres emisiones de deuda que totalizan 200,000 millones de pesos: una en marzo (100,000 millones), otra en mayo (60,000 millones) y una en septiembre (40,000 millones de pesos).

Hasta el décimo mes de 2026, el financiamiento contratado en bonos internos totalizaba 16,952.2 millones de dólares, un incremento de un 26.5 % en comparación con la deuda existente en esos mismos instrumentos al cierre del año pasado.

Los compromisos financieros domésticos del Estado ascendieron a 19,591.5 millones de dólares, equivalente al 29 % del total adeudado por los dominicanos.

Deuda externa

De igual forma, la deuda colocada por el país en instrumentos externos presentó un incremento absoluto de 2,558.5 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, en comparación con el cierre de 2025, impulsada principalmente por emisiones de bonos.

El monto del endeudamiento exterior del país pasó de 45,479.3 millones de dólares a 48,037.8 millones durante el referido período, un aumento relativo de un 5.6 %, según las cifras de Crédito Público.

Aunque la deuda interna registró un incremento mayor que la externa, esta última continúa teniendo una mayor preponderancia dentro del portafolio crediticio del país. Los compromisos exteriores representan el 71 % del total adeudado por el Estado.

Deuda y PIB

Pese a que el monto de la deuda del sector público no financiero sufrió un incremento de casi un 10 % desde enero a octubre, su relación con el producto interno bruto (PIB) muestra un descenso.

De un 48.1 % que registró al cierre de 2025, la relación deuda-PIB se ubicó al mes pasado en un 46.6 %, implicando una reducción de 1.5 puntos porcentuales.