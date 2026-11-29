El director-gerente de Oppenheimer, Fernando Losada y el gobernador Héctor Valdez Albizu. ( CEDIDA POR EL BCRD )

Los inversionistas internacionales valoran positivamente el desempeño macroeconómico de la República Dominicana y consideran que el país se encuentra en ruta para alcanzar el grado de inversión, con la implementación de las reformas estructurales contempladas en los planes de mediano plazo del Gobierno.

Así lo planteó el director gerente y jefe de Investigación de Mercados Emergentes de la firma estadounidense de banca de inversión Oppenheimer Investment Management, Fernando Losada, señaló que el país ofrece seguridad jurídica, rentabilidad y estabilidad política, tres condiciones que son bien valoradas por los inversionistas internacionales.

Losada sostuvo que la República Dominicana se ha convertido en un destino idóneo para el sector, al destacar que los cambios de Gobierno no representan un riesgo de cambio político de forma extrema en las políticas del país.

Estas consideraciones fueron expuestas durante un encuentro entre una delegación de inversionistas internacionales y el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, en el que se abordaron las condiciones macroeconómicas del país y sus perspectivas.

Generación de divisas y crecimiento económico

A propósito de estas apreciaciones, el gobernador resaltó que el dinamismo del sector externo permite prever que la economía dominicana genere 50,700 millones de dólares en divisas al cierre del año.

Esta proyección contempla remesas por alrededor de 12,600 millones de dólares, exportaciones totales superiores a los 17,200 millones, ingresos por turismo de unos 12,200 millones y flujos de inversión extranjera directa (IED) por 5,300 millones de dólares.

En cuanto a la actividad económica, destacó que el país registró un crecimiento interanual de 5.4 % en octubre, acumulando una expansión de 4.7 % durante los primeros diez meses del año.

Se proyecta que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirían a un crecimiento económico de alrededor de 4.5 % en 2026, uno de los más altos de América Latina.

"Ante un entorno internacional más retador, la economía dominicana cuenta actualmente con fuertes fundamentos macroeconómicos, un robusto sistema financiero, estabilidad social y política, y una probada capacidad de resiliencia que le permitirán seguir sorteando choques externos adversos", expresó el gobernador.

Tipo de cambio y reservas internacionales Valdez Albizu también se refirió a la estabilidad relativa del tipo de cambio, al señalar que el peso dominicano registró una apreciación acumulada de alrededor de 4 % al cierre de octubre de 2026.Asimismo, las reservas internacionales se ubicaron en torno a los 15,200 millones de dólares al cierre de septiembre, equivalentes a alrededor del 10.5 % del producto interno bruto (PIB) y unos cinco meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Participación de firmas internacionales

La delegación de inversionistas estuvo integrada por representantes de las firmas Morgan Stanley-Eaton Vance, Franklin Templeton, Squarepoint Ops Investors y Oppenheimer, interesados en conocer el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas.

Los representantes también sostuvieron una reunión con el equipo técnico del Banco Central, durante la cual recibieron explicaciones sobre el comportamiento macroeconómico reciente y las proyecciones del país.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres y el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés.

Por parte del equipo técnico del BCRD participaron el subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; la subgerente Internacional, Brenda Villanueva; la directora de Cuentas Nacionales, Elina Rosario, y el director de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación de inversionistas se completó con Elizabeth Champion, de Morgan Stanley-Eaton Vance; Sterling Horne, de Franklin Templeton; Nathan Fabius, de Squarepoint Ops Investors, y Catalina Busch, de Oppenheimer.