Las mujeres ocupan actualmente el 50 % o más de los cargos directivos del Banco BHD, uno de los avances por los que la entidad financiera fue reconocida en 2026 por la Financial Alliance for Women (FAW), en la categoría de Campeón de Mujeres en el Liderazgo.

Con esta distinción, el banco obtiene por quinto año consecutivo el título de Campeón de la Economía Femenina, otorgado por la organización internacional.

La FAW entrega anualmente estos reconocimientos a entidades de servicios financieros que han generado impactos medibles en las mujeres y sus comunidades.

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, expresó que "estamos convencidos de que empoderar a las mujeres fortalece a las familias, a las empresas, a las comunidades y a la economía; por eso, somos el banco referente de la mujer dominicana. Este reconocimiento es especial y significativo, ya que no solo valora lo que se ha logrado, sino también la responsabilidad que tenemos de seguir impulsando esta labor".

El Banco BHD es la única institución financiera dominicana miembro de la alianza y la única entidad bancaria galardonada en esta categoría entre sus miembros internacionales.

Trayectoria en materia de equidad de género

Durante la cumbre anual de 2022 de la Financial Alliance for Women, el Banco BHD obtuvo el reconocimiento de Campeón de Mujeres en el Liderazgo (Women in Leadership Champion) por sus avances en la promoción de mujeres a puestos directivos superiores y por su certificación en equidad de género.

En 2023, la entidad fue distinguida como Change Maker Champion (campeón del cambio, en español), mientras que su presidente, Steven Puig, recibió el premio Outstanding Contributor (contribuidor destacado), por su compromiso personal con el apoyo a la economía de la mujer.

Asimismo, en 2024 y 2025, la entidad bancaria fue reconocida en la categoría de Campeón de Compromiso, que distingue a los miembros que más contribuyen al ecosistema mediante el intercambio de conocimientos y los programas de mentoría de la alianza.

En 2026, el banco volvió a ser galardonado en la categoría de Campeón de Mujeres en el Liderazgo, que reconoce a las instituciones que registran avances en la representación femenina en los mandos medios y en la alta dirección.