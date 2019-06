$!Firma busca incrementar los negocios en el país mediante modelo de franquicias

República Dominicana cuenta con un sistema de franquicias en auge y con un gran potencial para este modelo de negocios, según cuenta el director de Front Consulting RD, Simón Planas, durante una entrevista para Diario Libre.

“En República Dominicana existen actualmente unas sesenta marcas locales y unas 150 internacionales.

Estamos en proceso de maduración. A un país primero llegan las grandes marcas de franquicias conocidas por todos, después viene la etapa que estamos viviendo actualmente en República Dominicana que es el bum de las franquicias locales, y luego en la tercera etapa viene la internacionalización de conceptos locales”, expresó el socio fundador de Front Consulting República Dominicana, Simón Planas, tras referir que ya en el país hay algunos casos concretos de empresas que se han franquiciado en el exterior.

Manifestó que en República Dominicana hay cantidad inmensa de conceptos potencialmente franquiciables. “Tenemos como meta llegar, por lo menos, a unas 100 franquicias dominicanas este año, pero el potencial es probablemente 300 marcas locales en el corto plazo, 2020-2021”, dijo Planas.

Al destacar el impacto de este modelo de negocio en la economía global, señaló que en el mundo se está franquiciando a pasos agigantados, ya que hace diez años había unas nueve mil empresas franquiciantes a nivel mundial y hoy en día hay más de 90,000 de empresas franquiciantes con más de ocho millones de unidades franquiciadas que generan más de quince trillones de dólares al año.

Con respecto a República Dominicana, consideró que las franquicias generan unos 15,000 empleos directos, los cuales se elevan con los proveedores de insumos, servicios y publicidad.

“Se estima que para 2025 se instalen unas 250,000 empresas franquiciantes en el mundo, porqué desde el punto de vista del franquiciante, cualquier empresario que tiene un negocio exitoso llega un punto donde se plantea crecer o no crecer. y si decide no crecer allí se acabó la historia, pero si decide crecer hay dos maneras, lo puede hacer con capital propio abriendo tiendas o puntos de ventas en la medida que su músculo financiero se lo permita, pero siempre se va a conseguir el problema de la operación del negocio. No existen figura de gerente que sustituyan al dueño”, indicó.

En tanto que, según explicó, parte de la magia de la franquicia es tener en cada unidad franquiciada un dueño, un doliente que tenga exactamente los mismos intereses que los de la casa matriz.

Explicó que al hacer esto, se entiende que se diversifica el riesgo de la inversión y por lo tanto puedes abrir tanto puntos de ventas como el mercado lo permita y, según resaltó hoy en día el mercado es el mundo.

“Eso por supuesto trae mayor posicionamiento de la marca, trae mayores ingresos, ya sea por venta de productos o por los royalties que cobras. Eso desde el punto de vista del franquiciante, ahora desde el punto de vista del franquiciado o del inversionista, hay estadísticas dura que indica que más del 85% del emprendimiento primario en el mundo no sobreviven los tres primeros años, mientras que más del 85% de las unidades franquiciadas en el mundo sobrepasan los cinco primeros años”, expresó el ejecutivo.

Además, durante la entrevista para Diario Libre, Planas hizo una invitación al público en general para que asista a la