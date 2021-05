$!Firman acuerdos que fomentarán la transformación digital del Estado

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación (Optic) firmaron este lunes los acuerdos marco interinstitucional con el objetivo de fomentar la transformación digital del país y la finalidad de intercambiar servicios y procesos que contribuyen en garantizar un Estado transformado.

Los convenios fueron firmados por el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, y el director general de la Optic, Pedro Quezada Cepeda, con el fin de concentrar voluntades donde las partes establezcan las acciones y compromisos para incorporarse a los servicios que ofrece esta última a las instituciones del Estado dominicano.

Ceara Hatton afirmó que con la pandemia del COVID-19 se ha creado una nueva subjetividad “pues sino manejábamos las plataformas no podríamos comunicarnos. Esto crea las brechas más inmensas: entre los inmigrantes y nativos digitales; entre quienes tienen o no conectividad; entre quienes conocen o no el idioma de las tecnologías: el inglés. Son brechas que tenemos que solucionar y generan un costo”.

El economista precisó que el ministerio está dispuesto a aceptar el desafío de la transformación digital de la mano de entidades especiales como la Optic. De acuerdo con el ministro, tiene un gran costo “pero es la única forma de insertarnos en este mundo que ha cambiado”.

En tanto, Quezada Cepeda manifestó que la firma constituye un privilegio porque el Mepyd juega un rol estelar en el crecimiento económico y social del país. Sostuvo que cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puede ser implementado con el uso efectivo de las tecnologías.

Destacó que el acuerdo permitirá el acompañamiento mutuo para impulsar políticas públicas.

Manifestó que desde la Optic están impulsando que cada uno de los ODS sean implementados con el uso adecuado de las nuevas y futuras tecnologías que van a seguir surgiendo porque se está en un proceso de transformación continua y cada vez hay nuevas soluciones y plataformas que hacen posible el logro de resultados en el menor tiempo posible.

El funcionario declaró que el acuerdo forma parte del fortalecimiento de las estructuras del Estado para que tengan capacidad de responder a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que contribuye a reducir los costos.

Los funcionarios acordaron que el ministerio de Economía recibirá los servicios que ofrece la Optic a las instituciones del Estado dominicano, destacando la incorporación al Centro de Atención Presencial (CAP), ofrecidos en los Puntos GOB; así como también el de atención telefónica al ciudadano, disponible desde cualquier dispositivo totalmente gratis, a través de la línea *462 o *GOB.

Asimismo, el convenio contempla los servicios de alojamiento de correos electrónicos, alojamiento de portales gubernamentales, nube computacional gubernamental (Opticloud), conectividad redundante, firma digital, asesorías técnicas y la incorporación a la plataforma de servicios públicos en línea.

Indicaron que la Optic se compromete con acompañar al ministerio en el proceso de consultoría para la certificación en las Normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (Nortic), además, del despliegue de instrumentos, mecanismos y normativas que faciliten la interoperabilidad entre sistemas del Estado,

El acuerdo específico OPTICLOUD

Uno de los pasos a destacar entre los acuerdo está el acuerdo específico número uno, que tiene como finalidad establecer las obligaciones de cada una de las partes en torno al Opticloud, procesamiento de datos y aplicaciones que ocupará el Ministerio de Economía, en el Data Center del Estado, administrado por la Optic.

Entre los compromisos de la Optic figuran garantizar la conectividad y la redundancia de la conexión y monitorear de forma constante (24x7) con herramientas que brindan una seguridad eficaz de los servicios cloud entregado.

También continuidad de negocio, en caso de fallas en algún servidor de su entorno podrán retomar las operaciones de este, garantizar la continuidad de los Service Level Agreement (SLA, por sus siglas en ingles) de respuestas y nivel de servicio y aporte técnico especializado.

En el acto de firma participaron la directora de Tecnología de la Información y Comunicación, Luz del Carmen Félix, del Mepyd; el asesor del director general de la Optic, José Delio Ares; el director de Relaciones Interinstitucionales, Thomás Kelly, y el director de Data Center del Estado Optic, Kaking Choi.