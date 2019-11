Frank Rainieri: “Hace 50 años soñamos, hoy imaginamos más”

“La verdad es que el tiempo vuela. Ya son 50 años que cumple Grupo Puntacana y me parece como que fue ayer que llegué aquí, siendo apenas un muchacho con 24 años de edad, pero cargado de sueños y anhelos”. Así rememora don Frank Rainieri el inicio de las operaciones de una empresa que, sin lugar a dudas, se inscribe en la historia dominicana como la principal promotora de una marca país: Punta Cana.

A seguidas, agrega: “También vimos a un norteamericano (Ted Kheel) que en ese momento era un hombre prominente, pues había sido asesor de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, y que le dijo a ese joven muchacho dominicano que creía en lo que pensaba, en mis sueños y que me iba a apoyar”.

Y dice más: “Llegamos aquí hace 50 años a matar mosquitos, con mucha ilusión y vimos un lugar hermoso de nuestro país, una zona en donde no había nada, sólo 52 familias desde Macao hasta Punta Cana, que vivían del desmonte de árboles, de la pesca y del coco”.

Desarrollo turístico y comunitario

“Nos calificaron de casi loco y decían que parecía que el sol de Punta Cana me había afectado, al decidir construir un aeropuerto en medio de la nada; pero todas esas luchas y obstáculos sirvieron para estimular nuestro deseo de que sí se podía hacer algo. Los años transcurrieron, fuimos creciendo, llegaron otros, como los Barceló, Meliá, Riu, la zona fue creciendo, desarrollándose y, a la vez, convirtiéndose en lo que es hoy”.

A seguidas, resalta: “Ahora la gente celebra, ve, habla, pero fueron muy difíciles; mis socios, por ejemplo, tuvieron 22 años sin cobrar dividendos, no había nada que repartir, era una lucha tenaz que inició con las 10 cabañitas que hicimos en Puntacana Club, luego logramos una sociedad con Club Mediterrané”.

Haciendo acto de humildad, Rainieri dice: “Los logros no son solo míos, sino de todos los que hemos trabajado durante estos 50 años y hemos luchado por crear este lugar, lo que no ha sido fácil”.

Apoyo a la salud

“Este será, hasta ahora, el único centro que exista en la región este del país, es más, el único desde cruzar el Puente Duarte para acá. Hay decenas de miles de niños que tienen problemas de aprendizaje que pueden ser atendidos, como son los casos de síndrome de Down, entre otras patologías.

El AIPC

“Ver que construimos una pista de tierra de apenas dos mil pies y donde al año no transitaban siquiera 400 personas, hoy se ha convertido en uno de los aeropuertos internacionales más grandes de América Latina. El año pasado movió ocho millones de pasajeros internacionales. Esos son números que sorprenden a uno, pues eso es como decir que el 80 % de la población nacional o que dos veces y media todo el que vive en la capital salió por Punta Cana”, expresa.

Resalta que en la actualidad el AIPC posee dos pistas de más de 10 mil pies de longitud, que es el mejor interconectado de toda la región del Caribe; sin embargo, sostiene que su mayor satisfacción es observar a los miles de personas que viven y dependen de ese aeropuerto, así como el reconocimiento internacional que posee, ya que está colocado en el más alto nivel no solamente de todo el Caribe, sino de cualquier lugar del mundo.

Los hoteles

Rainieri dice que nunca soñó con un campo de golf, y que hoy el país es sede cada año del PGA, celebrado en Corales de Puntacana Resort and Club.

Impacto económico

Mal contado, se dice que el 17% del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía dominicana lo aporta el sector Turismo; sin embargo, para Rainieri ese aporte económico asciende a por lo menos el 24%.

“Si hablamos con base en el 17% podemos decir que el 13% lo genera este destino; si, por el contrario, tomamos como referencia el 24%, sería de un 18 a un 19% del PIB que genera este destino. Son números importantes y lo que me gustaría es que sigamos creciendo, que pudiésemos llegar a lo que he dicho en muchas ocasiones, tener 60 mil habitaciones hoteleras aquí, 10 mil residencias de extranjeros, tener un país no con 10 millones de turistas, sino emular a España y tener 14 millones de turistas”, dice el empresario.

Entiende que con el crecimiento del turismo se reduce enormemente el desempleo en el país, lo que crearía una clase media impensable en estos momentos.