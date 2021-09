$!Furgones con productos navideños no llegarían a tiempo a la República Dominicana

Los furgones en los cuales son importados los productos que compran los dominicanos para la temporada navideña pudieran no llegar a tiempo a los puertos del país, debido al persistente problema en el transporte marítimo mundial, provocado por la pandemia de COVID-19.

El presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), Teddy Heinsen, precisó que para esta fecha generalmente los importadores ya han comprado los productos navideños y están embarcados.

Sin embargo, Heinsen adelantó que las capacidades de transporte desde China son limitadas y es muy posible que una parte de esos furgones no lleguen a tiempo.

“Lo otro es el precio del flete, que es muy alto, y si los artículos que se importan son de bajo costo esto afecta mucho el precio final. Estos artículos no se están comprando en China y posiblemente en otro país donde el flete no impacte el precio final. Van a existir retrasos, pero no se sabe en qué cantidad en este momento”, advirtió.

Aunque el ejecutivo de la ANRD no especificó cuáles serían los productos afectados, para la temporada navideña el país importa juguetes, adornos para la época, ropa, bebidas alcohólicas, entre otros.

A raíz de la pandemia de COVID-19, el flujo de contenedores entre Estados Unidos y China se vio afectado, debido al aumento de la demanda de productos originarios en la nación asiática, una problemática que está incidiendo en el resto del comercio mundial.

Sobre el tema, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, garantizó el abastecimiento de productos en la economía dominicana.

Sanz Lovatón aseguró que Aduanas se mantiene atenta y monitoreando la situación y descartó que el problema esté provocando una alarma en la institución. Afirmó que la entidad va a cumplir la meta recaudatoria de 2021 “sin ningún tipo de problemas”.

“Es una de las consecuencias de la pandemia, pero estamos completamente seguros de que la economía dominicana estará bien abastecida, que cumpliremos con nuestra meta recaudatoria y que el mercado mundial encontrará la manera de regularse a sí mismo”, declaró.

El funcionario sostuvo que la actividad comercial en el país no se ha detenido, aunque explicó que ha habido un movimiento en el mercado y que productos que antes eran importados desde China ahora llegan desde Brasil.

“Hemos podido evitar un desabastecimiento de nuestros estantes en los comercios y en las fábricas. La marcha de recuperación de la economía dominicana no tiene manera de detenerse, se sigue recaudando y haciendo el trabajo”, destacó.