Ganadería de carne y leche enfrenta grandes dificultades en el país

SANTO DOMINGO. La ganadería de carne y leche dominicana afronta grandes dificultades para desarrollarse en el país. Una de ellas es que la carne es considerada una de las más baratas de la región.

“Necesitamos que se haga un programa serio sanitario a nivel del país, que se refuercen los laboratorios y las investigaciones porque todas esas son las herramientas que van a permitir que en la República Dominicana se abran las fronteras para exportar. Nosotros a lo interno del país tenemos la carne más barata de todos los países similares al nuestro. Es un tema de que no podemos salir al exterior y eso va en contra de la producción, de los productores que no pueden desarrollarse ni seguir invirtiendo”, expresó el presidente de Confenagro, Eric Rivero.

De su lado el presidente del Clúster de la carne, Enrique de Castro, asegura que llevando los precios de la República Dominicana cerca de los precios de la región, esto debe impulsar seriamente la carne en el país.

“El ganado cuesta RD$74 el kilo vivo, estamos hablando de un dólar con 50; el kilo de ganado en pie en muchos países de la zona está rondando los dos dólares. Si podemos elevar el precio de la carne en el país cerca de dos dólares para la compra en finca, entonces estamos hablando de un gran incentivo para la producción nacional”, expresó.

Tanto Eric Rivero como Enrique de Castro, hablaron en el marco de la Feria Agropecuaria 2018 y coincidieron en señalar que en el país se carece de estadísticas fehacientes del sector.

“Hace casi 40 años del último censo agropecuario de la República Dominicana, entonces, yo no les puedo dar datos si tenemos 40 años que no hacemos un censo, ahora, yo sí puedo decirle que hace 20 años que no exportamos una gota de carne y aunque se hace mucho hincapié sobre las exportaciones porque es lo que todo el mundo quiere oír, pero nuestro propósito es eficientizar y desarrollar la producción nacional”, expresó de Castro.

En cuanto a las dificultades del sector lechero, Rivero indicó que en términos de normativas y apoyo del Estado falta muchas cosas, poniendo como ejemplo que a más de 15 años de lucha aún no se ha logrado un etiquetado que sea acorde con las leyes. “Esto está perjudicando gran parte de la producción porque el mercado se nos reduce y cada vez más las fronteras están abiertas para países subsidiados que es una tragedia para países como el nuestro.