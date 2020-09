$!Ganaderos advierten importaciones de productos lácteos sin regulación amenaza el sector

La falta de regulación del etiquetado en los productos importados, principalmente de los derivados lácteos, continúa poniendo en riesgo la producción nacional de leche, según denunció este lunes el Patronato Nacional de Ganaderos, que advirtió que la situación llevaría a la quiebra a miles de productores en todo el país.

Los representantes del Patronato, encabezado por su presidente, René Columna, señalaron que no están opuestos a las importaciones de lácteos, pero que el producto que está llegando al país no es leche, sino fórmulas químicas.

“Nosotros queremos competir con leche verdaderamente pura de vaca, no con fórmulas lácteas, por eso nuestro reclamo de más de 10 años del etiquetado. Nosotros no podemos competir con una cosa que no es leche”, manifestaron.

Columna indicó que a través de la importación de los productos lácteos también se está evadiendo impuestos, denunciando que ingresan bebidas lácteas como leche pura, que no está gravada, logrando así evitar el pago de tributos.

“El problema es que no quieren aplicar el etiquetado de los productos ni quieren analizar la leche que viene de fuera. Estamos advirtiendo al Gobierno que el campo dominicano no tiene un mañana, es hoy que hay que resolver el problema”, señalaron.

Luis Carlos Fernández, representante del Patronato, sostuvo que tienen registros de que en 2019 ingresaron al país, cada día, el equivalente a 70 camiones de 20,000 litros de leche importada, líquida y en polvo.

Los ganaderos solicitaron al Gobierno la aplicación urgente de las normas de etiquetado en todos los productos lácteos para poner fin a la comercialización de fórmulas químicas vendidas a los consumidores como si fuera leche de producción nacional.

“Para el Patronato es fundamental que el nuevo ministro de Industria y Comercio y el de Agricultura intervengan y garanticen una regulación del etiquetado porque de lo contrario el mercado de las importaciones terminará de destruir el aparato lechero de República Dominicana”, agregaron.

Puntualizaron que en el país se sigue vendiendo a “diestra y siniestra” fórmulas químicas que hacen pasar por leche criolla.