$!Ganaderos piden declarar Línea Noroeste en emergencia por sequía

Decenas de ganaderos de Santiago Rodríguez pidieron este martes al presidente Danilo Medina declarar a la Línea Noroeste como zona de emergencia por la fuerte sequía que ocasiona graves daños a ese sector, donde incluso han muerto decenas de reses. En una manifestación frente al hotel Marién, ubicado en la avenida Los Próceres, esquina Duarte, de Santiago Rodríguez, Miguel Laureano, presidente de la Asociación de Ganaderos de la región Este del país, dijo que tanto el presidente Medina como el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, deben declarar a las cuatro provincias del Noroeste en estado de emergencia a causa de la sequía, ya que no solo afecta a los ganaderos, sino a todos los productores agrícolas. "Hemos venido desde el Este (región Este) a solidarizarnos con los hermanos ganaderos del Noroeste, quienes están atravesando momentos muy difíciles al extremo que desaparecerán si el Gobierno Central no toma las medidas correspondientes", expresó Laureano. De su lado, Erick Rivero, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, manifestó que la situación de los productores de leche de la Línea Noroeste es bastante compleja, ya que se agudiza por la falta de alimentos y agua.



Henry Bueno, productor ganadero de la zona, indicó que los productores lecheros de la Línea Noroeste no encuentran cómo resolver sus problemas, ya que el sector oficial no ha acudido en su auxilio.



“A nuestras vacas les quedan pocas horas de vida, no tenemos alimentos ni agua, solo la intervención del Gobierno podría salvarnos de esta situación”, expresó Bueno.



Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de San Francisco de Macorís, denunció que si la sequía continúa y el abandono de los productores y cosecheros, pronto República Dominicana podría dejar de producir los alimentos que demandan los dominicanos.



Durante su concentración después de una marcha, celebrada en la mañana de este martes por los productores de leche, también se demandó un aumento en el precio del producto a nivel de finca de 23.50 el litro a 30 pesos.



Asimismo, Erick Rivero anunció que si no se han resuelto los problemas de los productores nacionales, realizarán una concentración-protesta en la ciudad Ganadera, de Santo Domingo, el día 12 de marzo de este año.



Al encuentro asistieron productores ganaderos de Dajabón, Duarte, Bonao, La Vega, Montecristi, Valverde, Mao y Puerto Plata.



Reporteros de Diario Libre comprobaron que varios ríos de esta localidad se encuentran en mal estado, entre ellos el Yaguajay, Inaje y Guayubin.



Moradores en las proximidades del río Yaguajay informaron que este tiene varios años que no hace crecida y que en su lecho solo quedan muchas piedras, palos, madera podrida y basura.