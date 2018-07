Ganaderos pierden más de RD$30 MM por sequía SJM

Santo domingo. Los ganaderos de la provincia de San Juan de la Maguana dejan de percibir más de RD$30 millones mensuales, producto de la sequía que está afectando a esa zona del país.

La información la ofreció Víctor Matos, presidente de la Federación de Ganaderos de la región Sur, quien asegura que la producción de leche ha bajado cerca de un 50% y califica la situación de “muy crítica”.

“Debe rondar en un 50% la producción diaria de ganaderos organizados, que anda por 60,000 y 70,000 litros de leche diario en los centros de acopio. La provincia de San Juan produce más de 100,000 litros de leche diariamente, pero en esta situación estamos prácticamente a medias. Aquí se está dejando de producir cerca de dos millones de pesos diarios por la sequía en la parte de la ganadería. En la agricultura es otro palo, no hay nada sembrado y lo poco que se sembró se perdió y todo el mundo está sentado porque no hay nada que hacer, porque si no hay agua en la presa y en los ríos, no hay manera de producir”, expresó.

Los más de 1,000 ganaderos que hay en San Juan lo que están haciendo es que “donde quiera que hay una cosecha van a buscar el rastrojo, “o donde se cosechó maíz hace un tiempo se están usando esos rastrojos y comprando alimentos balanceados sin tener de dónde buscar dinero, gastando el dinero sin uno producir y vendiendo vacas para poder salvar a las que están en producción”.

De su lado, Eric Rivero, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), dijo que en esta provincia hace más de ocho meses que no llueve lo que está afectando la productividad del sector porque al producirse menos comida, baja la producción.

“Hay una situación de emergencia que esperamos que en los próximos días recibamos lluvias para ir mitigando esa situación. San Juan de la Maguana es una de las principales zonas productivas del país y tiene tres asociaciones de ganaderos. Estamos hablando de cientos de ganaderos, incluyendo a las Matas de Farfán, donde hay uno de los principales centros de acopio del país. La ganadería es prácticamente el pulmón económico de las Matas de Farfán”, expresó el también presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).