$!Gasto público en sobresueldos y dietas creció 16 % en un año

En total, entre enero y noviembre del año pasado el gasto público total sumó 643,869.3 millones de pesos, de manera que los egresos laborales eran cerca de un tercio del monto erogado en los primeros once meses del año.

Los datos, publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepres), indican que hasta noviembre el mayor peso estaba sobre el pago de las remuneraciones y de las contribuciones a la seguridad social, que significó 172,812.5 millones de pesos en los primeros once meses del año, monto que representó el 94.5 % de lo que se había pagado en gasto laboral en el año.

En estos montos no están incluidos los pagos a empleados de instituciones descentralizadas, de empresas estatales no financieras, de gobiernos municipales. Si bien los datos no han sido publicados, el presupuesto que se delimitó para estos era de 94,145.3 millones para todo el año.

El salario promedio

En el Gobierno Central a la nómina se le pagó en promedio unos 23,964 pesos mensuales, según lo que estimaba el Ejecutivo. El ingreso resulta bastante similar al promedio de toda la administración pública.

Los mejores pagados, de acuerdo a los datos de la Digepres, serían los trabajadores de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, con un ingreso al mes de 43,031 pesos en promedio. Los peores remunerados habrían sido los empleados de gobiernos locales, con un salario promedio de 10,203 pesos al mes.