$!Generadores eléctricos a favor de una cultura de planificación para prevenir los apagones

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) manifestó su deseo de que en el actual contexto de cambios la cultura de la planificación cobre el valor necesario para fortalecer el sector, eliminando las distorsiones y acciones particulares, en cumplimiento pleno de la regulación, a fin de que la población deje de sufrir a causa de los apagones.

El gremio explicó que los apagones actuales son principalmente a causa de que el sector carece de una planificación integral e informó que las centrales de generación que en estos momentos están en mantenimiento programado y en conversión a gas natural iniciaron esos procesos bajo notificación y coordinación previa con los entes reguladores del sistema, como la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado (SENI).

“Esperamos que a futuro las nuevas autoridades tomen en cuenta la información que previamente manejarán sobre los trabajos de mantenimiento y operaciones del sistema, para planificar adecuadamente la demanda y la oferta de energía”, declaró Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la ADIE.

Expresó que en este caso particular se hubiesen podido aprovechar alrededor de 250 megavatios disponibles en el sistema, pero que no son llamados a entrar, pues no se les brindan las condiciones a las centrales para operar.

ADIE manifestó su disposición de colaborar con las transformaciones del sector eléctrico que estén apegadas a la ley y que permitan al país lograr el tan anhelado desarrollo y el fin de los apagones.

Recordó que los procesos de mantenimiento son obligatorios -y constituyen exigencias de los fabricantes de las unidades de generación- para que estas preserven las mejores condiciones para operar en el mercado.

Agregó que algunos de los procesos que se realizan actualmente, como la conversión a gas natural de una de las plantas que operaba con diésel, redundarán en beneficio para todo el sistema y de quienes reciben el servicio eléctrico.