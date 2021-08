$!Generadores señalan que nivel de pérdidas de las EDE las hace “inviables”

El nivel de pérdida promedio que registran las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) continúa empeorando, y para el trimestre abril-junio de 2021 cerró en un 33.4 %, lo que representa un aumento de 3.6 puntos porcentuales con relación a igual período del año pasado, cuando era de 29.8 %.

Ese nivel supone que las tres compañías públicas perdieron más del 33 % de la energía que deberían cobrar a los usuarios, una cifra que el sector empresarial, específicamente las empresas generadoras de electricidad, ven con preocupación.

Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), aunque justificó el aumento de las pérdidas por la pandemia de COVID-19 y algunas medidas que se tomaron en ese sentido, manifestó que una compañía que presente esos niveles es “totalmente inviable”.

“Lamentablemente, seguimos con los problemas en la distribución. Las pérdidas han subido. Obviamente la pandemia aportó eso, decisiones que se tomaron para no cortar la electricidad y no se han terminado de hacer las inversiones que se necesitan. Si pierdes el 33 % de lo que compras y no lo puedes cobrar, pues obviamente no vas a poder subsistir”, declaró Cabral.

Las tres compañías (Edeeste, Edesur y Edenorte) aumentaron su nivel de pérdida interanual entre 1.5 y 6.2 puntos porcentuales, de acuerdo a las estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).

Edeeste perdió, en el trimestre abril-junio de este año, el 50.7 % de la electricidad que se transmitió a través de las redes, un incremento de 6.2 puntos porcentuales al compararse con el 44.5 %.

Mientras tanto, la empresa pública Edesur cerró el segundo trimestre de este año con pérdidas de un 25.6 %, un alza de 2.6 puntos porcentuales con relación al 23 % de igual fecha de 2020.