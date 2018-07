Euro al blanco

Es una especie de juego de tiro al blanco, en el cual el cartón tradicional con círculos concéntricos ha sido reemplazado por el euro. Y no es que en lugar del cartón se haya colocado una moneda metálica a la que se deba impactar, sino que en el criterio de una extraña amalgama de personas nacionalistas, xenófobas, populistas, supremacistas, marginadas o insatisfechas por diversos motivos, el euro ha llegado a ser visto como la causa de un sinnúmero de males.

La adopción de una moneda común por parte de los países miembros de la Unión Europea parecía ser el siguiente paso lógico en dirección a la unión económica, luego de un largo proceso que comenzó con un acuerdo sobre el carbón y el acero, seguido por una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común y reglas supranacionales en materia legislativa, judicial, militar, ambiental, financiera y laboral. Se dejó fuera esencialmente, sin embargo, el ámbito fiscal, limitando los requisitos para entrar en la eurozona a que el déficit no excediera el 3 % del PIB.

Para la mayoría de los países, la sustitución de sus monedas nacionales por el euro significó poder endeudarse en mayor cuantía y más barato, e hicieron uso con entusiasmo de esa posibilidad. Ahora, cargados de deudas como están Italia y Grecia, atribuyen al euro servir como un caballo de Troya, por medio del cual Alemania a través del Banco Central Europeo impone su voluntad y les mantiene de rodillas.

Hoy en día se discute si la política fiscal no debió haber sido unificada antes o al mismo tiempo que la unificación monetaria. Pero lo que los países altamente endeudados desean realmente no es que se les quite la facultad de decidir cuánto gastar y qué impuestos cobrar. Lo que quisieran que se unificara es la deuda, a fin de que el responsable de esos nuevos eurobonos fuese la eurozona en su conjunto. En ese caso, si lo consiguieran, es probable que su opinión acerca del euro dejaría de ser tan mala.