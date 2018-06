Pequeñez ventajosa

En el mundo actual se prefiere lo que sea de mayor tamaño. Es la época de las grandes corporaciones, adquisiciones, conglomerados e instalaciones. Tal es la confianza en las economías de escala, que no dudamos creer que el mayor volumen siempre equivale a más eficiencia, productividad y competitividad. En ciertas circunstancias, sin embargo, ser pequeño puede tener sus ventajas. La condición fundamental para que sea así es poder beneficiarse de los grandes sin incurrir en los costos que el tamaño acarrea.

Un ejemplo interesante es Dinamarca, pequeña economía dentro de la Unión Europea. Aunque forma parte de la UE, no es miembro del Eurogrupo, pues sus ciudadanos no han querido dejar su moneda, la corona, para adoptar el euro. Su banco central, no obstante, fue realista, y decidió mantener su política monetaria acorde con la del Banco Central Europeo. Pero al tener su moneda propia, el país pudo evitar las tensiones internas en la eurozona, provocadas por las fuertes diferencias en la situación fiscal de sus miembros. No se vio obligado a tomar medidas para sustentar las economías problemáticas del sur de Europa, y con un excelente nivel de calificación crediticia del país, pudo reducir las tasas de interés al terreno negativo gracias a la gran demanda por los títulos de deuda emitidos por el gobierno danés. Ostenta actualmente el record de haber mantenido tasas negativas por mayor tiempo, habiendo llegado a ese nivel por primera vez en el 2012.

La reacción ante esas tasas negativas ha sido inesperada. En lugar de aprovechar la ocasión para endeudarse con diferentes propósitos, se ha registrado un descenso en el porcentaje de la deuda bancaria respecto del PIB, desde algo más del 150% en el 2008 a cerca del 110% al comienzo del 2018. Las bajas tasas han hecho subir el valor de los activos inmobiliarios e incrementado el nivel de la riqueza de las familias, a un valor neto promedio de 315,000 dólares.