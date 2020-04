$!Gobierno asegura cuenta con los recursos para pagar sus compromisos del primer semestre

A pesar de la situación de emergencia que sufre el país, producto del (COVID-19) que ha trastornado la actividad económica, el Gobierno aseguró que cuenta con los recursos para hacer frente a sus compromisos del primer semestre de este año.

Así lo afirmó el director del Gabinete Ministerial y asesor financiero del Ministerio de Hacienda, Richard Medina, quien adelantó que habrá una caída en los ingresos del Gobierno, por lo que habría que reformular el presupuesto en la segunda mitad del 2020.

“Habrá una reducción de las recaudaciones, aún no tenemos estimación. Entendemos que es muy pronto para saber y no la tenemos porque no vemos con certidumbre cuándo acabaría este tema, en cuanto a la duración de las medidas y pandemia”, reconoció Medina.

Declaró que los recursos con que cuenta el Gobierno son por las colocaciones previas de bonos soberanos y bonos locales que les permiten cubrir los pagos que se deben hacer durante el primer semestre del año.

Al participar en un debate virtual, organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Medina aseguró que los planes que ha estado ejecutando el Gobierno están financiados e indicó que están siendo prudentes y que no se están excediendo en el gasto.

“Lo que se está buscando es ser lo más austero y prudente posible, dentro de las necesidades”, puntualizó.

Sostuvo que los recursos que se vayan a necesitar con posterioridad, debido a la caída de ingresos, se van a recoger en un presupuesto reformulado y aclaró que el Gobierno no puede someter una modificación presupuestaria durante el primer semestre del año.