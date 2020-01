$!Gobierno deja fuera del presupuesto plan para regenerar las playas

El Ministerio de Turismo ya no tendrá este año entre sus proyectos de inversión la regeneración de las playas, un plan que ha estado en preparación para su ejecución desde hace años, pero que ahora se queda sin recursos.

El Presupuesto General del Estado 2020 no incluyó el proyecto, cuyo costo era de 777 millones de pesos y para cuya ejecución hay una empresa autorizada desde hace casi cuatro años. Se solicitó información a los ministerios de Turismo y Hacienda sobre las razones por las que se excluyó la regeneración de las playas de la asignación de recursos presupuestarios de este año, pero no se había recibido respuesta para el momento de esta publicación. Por su parte, fuentes de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) dijeron no tener información sobre las razones por las que el gobierno excluyó el plan de regeneración de los proyectos de inversión planeados para este año.

Con el mismo se esperaba acondicionar las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Bayahibe, las de Arena Gorda-Cortecito, Macao y Cabeza de Toro en Punta Cana, así como las de Cosón, Las Ballenas-Punta Popy, Punta Popy y Playa Bonita, en Samaná, y playa Cofresí, en Puerto Plata, y El Morro y Juan de Bolaños-Costa Verde, en Montecristi.

Cuando el despacho turístico presentó el plan en el año 2016 calificó de urgente su aplicación, debido al ritmo de erosión acelerado que presentan las playas y el efecto significativo que puede tener sobre la actividad turística.

El turismo es la segunda fuente más importante de divisas para el país, con un 5,767.2 millones de dólares registrados entre enero y septiembre del año pasado por esa actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Dominicana.

Para la aplicación del plan de regeneración de las playas resulta necesario el acceso de un endeudamiento por un máximo de 70 millones de dólares que, según los presupuestos en los que sí estaba incluido, debía ser concertado con la banca internacional a una tasa de interés compatible con la vigente para la República Dominicana y con un plazo mínimo de siete años.

En septiembre del año pasado el viceministro de cooperación internacional, Fausto Fernández, indicaba que el Programa de Regeneración de Playas en la República Dominicana “se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido y se encuentra agotando el amplio proceso de evaluación, validación, etcétera, que normalmente este tipo de proyecto requiere, en un país con el potencial de desarrollo turístico como el que tiene la República Dominicana, y donde este insumo es una parte fundamental de nuestra oferta turística”.