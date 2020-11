$!Gobierno desarrolla política nacional de calidad que requiere la República Dominicana

Las autoridades trabajan en el desarrollo de la política nacional de calidad que requiere la República Dominicana y para definir cuáles son las normas que realmente se necesitan en el país.

“La política nacional de calidad es un esfuerzo que se está haciendo en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, y eso va a tener un proceso de divulgación a través de los medios. Hemos estado evaluando a través del viceministro de desarrollo industrial cuál es la política para la calidad que requiere el país”, informó el director general del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Lorenzo Ramírez.

Agregó que también se trabaja en otros en el Plan Nacional de Normalización, a través del cual se busca definir cuáles son las normas que realmente se necesita en la República Dominicana.

El funcionario entiende que el país tiene el reto de fomentar una cultura de calidad desde la base inicial de las escuelas para inculcar la importancia de las normas y de la metrología.

“La calidad es un estilo de vida y desde la base inicial, desde el colegio debemos estar ya fomentando a nuestros niños y a todas las personas sobre el tema de la importante que son las normas, de lo importante que es la metrología. El tema de concienciación es el primer reto que tenemos”, explica Lorenzo Ramírez.

Además, el director del Indocal considera que otro de los retos que se tiene en la República Dominicana es hacer las alianzas necesarias con los ministerios o los órganos rectores o reguladores para que se generen los reglamentos técnicos que hagan de manera obligatoria el cumplimiento de todas las normas que se desarrollan en el país.

Agrega, también, que se debe tratar de trabajar no para adecuar las normas a las empresas, sino para tratar de llegar adecuar las empresas de la República Dominicana a cumplir las normas tal cual se desarrollan y a su vez, eliminar las barreras comerciales que generalmente se presentan al exportar los productos dominicanos.

El director general del Indocal, Lorenzo Ramírez, precisa que en la República Dominicana existen cerca de 890 normas, que están disponibles en la web de la institución.

Reveló que se están acercando a instituciones que son vitales para la población, que llevan alimentos a la población como es el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y los comedores económicos.

“Hemos hecho un acercamiento con el propósito de garantizar la certificación de las cocinas que brindan el desayuno escolar y las cocinas que brindan los comedores económicos.

Esto con el objetivo de que cumplan con los mayores estándares, tanto de buenas prácticas de higiene en la cocina y así mismo que reciban el tema de la certificación del Indocal en las normas de los diferentes alimentos que ellos van a estar manejando”, explicó el funcionario.

Agrega que también lo apoyarán con la tecnificación del personal.

Además, tendrá un encuentro con el viceministro de Salud para afianzar lazos en el sentido de las normas que tienen que ver con medicamentos.

Mes de la calidad

El Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) celebra en noviembre el mes de la calidad, ya el 12 es el Día Mundial de la calidad. En esta fecha la institución tendrá un webinar con el objetivo de presentar el Indocal a la ciudadanía para que conozcan los servicios que hay disponibles.

En el encuentro los ciudadanos podrán interactúan con las autoridades del Indocal y también se busca que las personas se interesen por el tema de calidad con mayor énfasis.

Asimismo, los ejecutivos del Indocal desarrollarán un simposio los días 26 y 27 de noviembre.

Marca país

El director general del Indocal, Lorenzo Ramírez, dijo en visita a Diario Libre que no puede haber Marca país sin calidad.

“Tenemos esta semana un acercamiento con Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, y con el ministro de Turismo, David Collado, y los entes que representan por decreto el desarrollo de esa estrategia”, precisó.

Plan estratégico

Ramírez dijo que están trabajando en su plan estratégico 2021-2025 con el propósito de que la institución defina su norte en conjunto con los planes estatales y la revisión con todo lo que tiene que ver el tema administrativo.

“El Indocal es una institución con alto potencial, pero los gobiernos anteriores no le dieron el peso indicado que merece. Esa institución es transversal a 12 de los ministerios que tenemos en la República Dominicana. Sin embargo, es cuesta arriba decir que el laboratorio de metrología que tenemos, prácticamente el 90% de los equipos han sido donados, no por inversión local. Y los países que no invierten en la infraestructura de la calidad están destinado a no desarrollarse”, enfatizó.