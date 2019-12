$!Gobierno hará nuevas rondas de exploración de hidrocarburos

El Ministerio de Energía y Minas hará nuevas rondas gasíferas y petroleras en los próximos meses en las que incluirá bloques para exploración y explotación de hidrocarburos en áreas que no formaron parte de la primera ronda.

Este miércoles el gobierno cerró la primera subasta petrolera en la que solo una empresa -Apache Dominican Republic Corporation- llegó a la fase de presentación de ofertas. A la compañía estadounidense se le adjudicó la concesión del bloque 2 de la cuenca costa afuera de San Pedro de Macorís. Apache Dominican Republic Corporation, que tendrá un contrato de cuatro años prorrogable a 10 años, hizo una oferta de inversión de 5 millones de dólares que fue aceptada por el Ejecutivo. Ahora el contrato tendrá que ser aprobado por el Congreso para su entrada en vigor.

De la primera ronda de licitación quedaron 11 bloques para los cuales no se recibieron ofertas, además de la propuesta de una empresa (cuyo nombre no fue dado a conocer) de definir otro bloque en el cual sí tendría interés de presentar ofertas para explorar hidrocarburos.

Cuando se anunció el inicio de la ronda petrolera, en un acto realizado en julio pasado en Texas, Estados Unidos, el gobierno dominicano presentó en oferta 14 bloques en cuatro cuencas: seis en el Cibao, cuatro en San Pedro de Macorís, tres en Enriquillo y uno en Azua. Pero casi dos meses más tarde el Ministerio de Energía y Minas, tras una solicitud de información de Diario Libre, reconoció que varias de las zonas de esos bloques estaban dentro de áreas protegidas y aclaró que esos no eran los bloques definitivos –los cuales serían presentados en octubre– y que cualquier área que colindara con un área protegida sería eliminada de la ronda petrolera.

Cuando las autoridades mostraron los bloques definitivos para exploración de hidrocarburos, el mapa en oferta para los inversionistas dejaba a Enriquillo con solo dos bloques, a San Pedro de Macorís con tres en lugar de cuatro, y al Cibao y a Azua con seis y uno, respectivamente, pero con una reducción en algunas áreas porque también se solapaban áreas protegidas.

Al final, según señalaron fuentes del gobierno, no hubo interés suficiente en los bloques terrestres ofrecidos para exploración de hidrocarburos y las empresas que sí se presentaron no precalificaron, mientras que para la plataforma marítima de San Pedro hubo otra compañía interesada, pero no en los bloques definidos.

