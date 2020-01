$!Gobierno iniciará esta semana entrega de pollos a productores

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que esta misma semana iniciará la entrega de pollitos a los productores de pollos cuyas granjas fueron afectadas por el virus Newcastle y recordó que esta enfermedad es una gripe que provoca que las aves no puedan respirar y por esa razón mueren.

Según Benítez a cada productor se le entregará la cantidad de 10 mil pollitos, “pero no dinero en efectivo. “Las pérdidas no se han cuantificados todavía, primero me dijeron que murieron unos 10 mil pollos, después 200 mil, esta es una información que se está confirmando porque hay productores que dicen que se le murieron 10 mil pollos, pero y la evidencia, eso no es así”, agregó.

“Nosotros vamos hablar con la verdad, el Gobierno está ayudando a la industria, pero el Gobierno no produce pollo, eso es un negocio de ellos, pero a los productores chiquitos, el Gobierno los va apoyar”, dijo tras ser entrevistado en el Palacio Nacional luego de salir de una reunión con el presidente Danilo Medina, donde se trató el problema.

Subrayó que a aquellos productores que tienen préstamos se les va a reestructurar y en ese sentido explicó que ya el Banco Agrícola entregó una relación de los productores con financiamientos. “Ahora si les digo, se van a higienizar las granjas, se les van a entregar sus pollitos. Algunos están pidiendo dinero y yo les dije que yo no le doy un chele a nadie. Eso de darles papeletas a la gente siempre termina en un romo. Esto es pollo, usted perdió pollo, yo le voy a dar pollo y se lo voy a dar inclusive vacunado”, agregó.