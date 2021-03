$!Gobierno no emitirá carta de aceptación definitiva de la unidad 2 de Punta Catalina

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que el gobierno no emitirá la carta de aceptación definitiva de la unidad 2 de la planta de Punta Catalina debido a las condiciones que presentan ambas unidades.

“Punta Catalina 1 también ha presentado en varios momentos graves deficiencias y por eso no hemos emitido la carta de aceptación definitiva de Punta Catalina 1, que debía hacerse en octubre. Ahora vamos en el mismo camino: Punta Catalina 2 debe ser aceptada definitivamente el 24 de abril pero es una planta que está llena de remiendos”, dijo el titular de ese despacho durante una entrevista en el programa D’ Agenda.

Las unidades que forman parte de la planta eléctrica cuentan con certificaciones de aceptación provisionales, lo que permiten un año de garantía desde que se emiten. La certificación provisional de la unidad 1 venció en octubre pasado y la de la unidad 2 —actualmente fuera de operaciones debido a un daño en la caldera— expirará el próximo 24 de abril.

El paso siguiente es que la CDEEE emita la carta de aceptación definitiva al consorcio que construyó Punta Catalina (Odebrecht-Estrella-Tecnimont) con lo que se cierra el contrato entre las partes y la obra pasa definitivamente a manos del Estado dominicano sin que queden asuntos pendientes con el consorcio constructor.

El ministro Almonte aclaró a Diario Libre que “con la situación actual de fallos múltiples en la caldera y sistemas asociados, el ministerio no puede emitir la aceptación definitiva de la unidad 2”. Añadió que la situación con la unidad 1 se encuentra “en evaluación y discusión con el contratista”.

Durante la entrevista televisiva reiteró que el defecto de la caldera de la unidad 2 es grave y que se trata de la misma falla que presentó en marzo del año pasado y que dejó esa unidad fuera de servicio por unos 40 días.

“No tenemos todavía la causa raíz de ese desperfecto. ¿Cómo es posible que una planta que todavía está en garantía, porque no ha pasado el periodo de aceptación definitiva, la caldera, que no debe presentar esos defectos a meses de instalarla, presente esos daños? Ahí hay una de dos: o hay materiales que no son genuinos o esa caldera tiene vicios ocultos de construcción”, dijo Almonte.