$!Gremios advierten la sola firma del Pacto Eléctrico no acaba con los apagones

El Pacto Eléctrico constituye una ruta para solucionar los problemas que afectan a ese sector, pero su firma no implica que el Estado dominicano pueda acabar con los apagones, según aseguraron representantes empresariales.

El vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral, declaró que lo más importante es lograr la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) “que es el ancla que tiene al sector parado”.

Cabral afirmó que mientras las EDE sean ineficientes no podrán pasar la baja de los precios en la generación eléctrica que ha habido en los últimos años a los usuarios.

“Hay que bajar las pérdidas, las redes eléctricas hay que mejorarlas, ponerle contador a todos los usuarios y el que no pague que no pueda seguir con el servicio y bajar los costos operativos. Mientras eso no cambie vamos a seguir de la misma manera”, advirtió.

En tanto, Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), definió la firma del Pacto como la ruta para apoyar y exigir al Gobierno para llevar la transparencia y eficiencia que requiere el sector eléctrico.

Luego de felicitar a los diferentes sectores que participan en el Consejo Económico y Social (CES) por lograr el acuerdo, Marranzini dijo que el sector eléctrico ha sido “muy costoso” para el pueblo dominicano, debido a la cantidad de recursos que hay que disponer cada año para completar el déficit generado por el sector.

Rubén Jiménez Bichara, quien encabezó la comitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que participó en la firma del acuerdo, manifestó que como esa organización fue parte activa de la concesión del documento era un acto de coherencia acudir a suscribir el pacto.

“Es el pacto que se había preparado para 2017. El partido trabajó activamente la conformación de ese documento y siendo coherentes con nuestra posición de siempre estamos acá para respaldar lo que habíamos elaborado con tanto entusiasmo”, señaló.

El exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, llamó a estar vigilante para que se cumpla el acuerdo y advirtió que “no podemos permitir que el pacto se convierta en una simple hoja de papel”.

“Hay plazos (en el pacto) que plantean modificar leyes en meses, años, otros decretos y reformas institucionales profundas, y un régimen de consecuencias a quienes incumplan el plazo. Los legisladores van a recibir una serie de leyes que deberán aprobar lo más rápido posible si queremos que esto camine”, indicó.

Isa Conde afirmó que una de las grandes ventajas del pacto es que fija plazos para hacer las cosas y fija la posibilidad de un régimen de consecuencias. Declaró que el acuerdo comienza con la firma “porque estamos acostumbrados a que compromisos de esta naturaleza, por falta de vigilancia de la ciudadanía, la clase política muchas veces la convierte en un pedazo de papel. El Pacto puede significar una gran reforma si se cumple”.

En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó que la firma del acuerdo se constituye en un paso esencial para responder las demandas actuales, agregando que el mismo “nos permitirá aumentar nuestra capacidad para enfrentarnos a una nueva realidad, en donde la tecnología y la sostenibilidad son elementos imprescindibles para ser más productivos y acceder a nuevos mercados comerciales”.

La entidad recalcó que el éxito de la implementación de este Pacto dependerá del compromiso de cada uno de los actores con el cumplimiento de las acciones a ejecutar tras su firma y que, para ello, los mecanismos de seguimiento y veeduría tendrán un rol preponderante.

Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) consideró que la iniciativa envía un mensaje auspicioso por parte del Poder Ejecutivo de que reconoce la importancia estratégica que representa el sector energético para la economía y finanzas públicas y su relevancia clave para la política y comercio exterior.

Noel Ureña Ceballos, presidente de la Aneih, dijo que se trata de un compromiso político y social que se precisaba asumir desde hace tiempo, en la ineludible tarea de la transformación, modernización y crecimiento de la industria eléctrica, sin importar las variaciones o cambios políticos que puedan ocurrir en el transcurso.

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur (AIE Haina y la Región Sur) consideró positiva la firma del Pacto, debido a que este permitirá mejorar la planificación del sector eléctrico con visión de largo plazo y evitar las decisiones inmediatas.

Bredyg Disla, presidenta de la entidad, sostuvo que con ese acuerdo se promoverá la eficiencia y modernización del sistema eléctrico del país, se alinearán los propósitos de los sectores público y privado, se eliminarán las dualidades de funciones y permitirá fortalecer la eficiencia, eficacia y seguridad jurídica del sector.

De igual forma, el presidente del grupo energético AES Dominicana, Edwin De los Santos, expresó que “la mayor bondad de este histórico acuerdo es reforzar la importancia de priorizar la institucionalidad y el distanciamiento de la improvisación, que siempre viene acompañada de sobrecostos y resultados negativos”.

El ejecutivo puntualizó que el Pacto ayudará a ordenar la planificación y desarrollo de los futuro del subsector eléctrico y en ese sentido es “imperativo en lo inmediato que cualquier iniciativa en las áreas de distribución, transmisión y generación sean precedidas de estudios de factibilidad que recomienden las mejores opciones en términos de eficiencia y costos a largo plazo para la población tal como ha sido hoy acordado”.

La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex) consideró que con la firma se asientan las bases iniciales para lograr la necesaria transformación del sector eléctrico dominicano hacia un sistema eficiente, estable, sostenible y asequible, que propiciará mayor competitividad y desarrollo para el país.

La entidad destacó que, para la efectiva implementación del Pacto Eléctrico, será vital el cumplimiento de cada uno de los acuerdos en el plazo estipulado, el compromiso de cada una de las partes que integra este sector, la revisión periódica de cualquier punto de disenso y el seguimiento oportuno de las metas planteadas durante todo el proceso de transformación por venir.