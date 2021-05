$!Grupo Globalia construirá cuatro apartahoteles en República Dominicana

El presidente ejecutivo y fundador del Grupo Globalia, Juan José (Pepe) Hidalgo, dijo que planea construir cuatro apartahoteles en República Dominicana.

Durante su visita al stamd dominicano en Fitur 2021, el empresario español informó que una de esas instalaciones estará en Bayahíbe, otra en Boca Chica y dos en Puerto Plata. Entre todos, sumarán unas 1,000 habitaciones a la oferta hotelera del país. La inversión estimada es de unos 200 millones de dólares.

Resaltó que en breve iniciarán las construcciones de esos proyectos. “Están ultimando las autorizaciones”, dijo Hidalgo.

Acerca del proyecto ecoturístico Leaf Bayahibe, en el Parque Cotubanamá, lamentó que está paralizado. La construcción no se pudo iniciar debido a una orden que impidió el desarrollo del proyecto porque el terreno está en un parque nacional.

“Luego ha estado la crisis y tal, y yo no he vuelto a preguntar. De momento no he hablado eso porque tengo otras prioridades que sacar adelante y aquello ha quedado en stand by”, dijo el presidente del Grupo Globalia a Diario Libre.