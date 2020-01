$!Grupo Lifestyle asegura ha invertido más de US$50 millones en el país

Con una inversión que ronda los 50 millones de dólares en la República Dominicana, el Grupo Lifestyle apuesta a la consolidación de la zona norte del país como destino vacacional.

Así lo expresó Daniel Ferra, director comercial de la marca, dijo que el Grupo Lifestyle tiene 2,000 unidades en Puerto Plata, 160 unidades en Punta Cana, más 130 unidades en Cabarete.

“En total, en los 20 años de operación en la República Dominicana se han invertido cerca de US$50 millones”, detalló el ejecutivo.

Daniel Ferra habló en esos términos en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde está presentando sus dos productos principales, Lifestyle Holidays Hotels and Resorts y Lifestyle Holidays Vacation Club, con el objetivo de aumentar su visibilidad a nivel global, captar nuevos negocios y oportunidades con operadores turísticos, y afianzar su posición de liderazgo.

Indicó que el portafolio de hoteles de Lifestyle Holidays se caracteriza por proporcionar “un retiro tranquilo envuelto por el océano o la montaña y un catálogo de servicios encabezados por lujosas habitaciones, restaurantes gourmet y diversas opciones de entretenimiento. Sus hoteles -The Tropical, situado en la Costa de Ámbar; Cofresi Palm Beach and Spa Resort, un auténtico paraíso asomado al mar y Crown and Residences Suites, perfecto para unas vacaciones en familia o con amigos- se presentan como la opción perfecta para quienes desean vivir una auténtica experiencia tropical en un oasis de tranquilidad, lujo y distinción”.

Reveló que en los actuales momentos van a implementar la construcción de dos torres de 36 unidades two bedrooms cada torre, más dos penthouse cada uno.

“Parcialmente estamos construyendo villas, una o dos por mes”, indicó Daniel Ferra.

El Grupo Lifestyle genera en la República Dominicana más de 7,000 empleos directos e indirectos .

“Tenemos una confianza 100 % en el país. De hecho, en viajes que hace el CEO Markus Wischenbart por varios países se ha dado cuenta de la consistencia y lo consolidado que tiene el mercado dominicano”, precisó.

Daniel Ferra, director comercial de la marca, habló desde el stand

situado en el pabellón 3 (3B02), que cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados y está distribuido en dos plantas.

“Hace dos horas tuvimos la reunión con el touroperador más grande chino Ctrip y acabamos de cerrar un negocio con ellos. Inicialmente comenzaremos con los chinoamericanos, aquellos que tienen pasaporte americano y que pueden entrar sin visado a República Dominicana y tendremos tarifas agresivas para poder tenerlos en nuestros hoteles”, expresó.

Agregó que, independientemente de todo el tema de los touroperadores y agentes de viajes, también cuentan con una base muy importante que es el club de vacaciones “que es directamente, digamos, la base de nuestro negocio”.

“Hoy contamos con más de 100,000 miembros y esto nos ayuda mucho a mantener la ocupación de los hoteles. Cabarete ha sido bastante exitoso, de hecho, hoy día tenemos muy buena tasa de ocupación, lo que es Cofresí alrededor de un 60 % tasa real”, consideró.