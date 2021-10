$!Guarocuya Félix: “No se pueden eliminar incentivos ‘de golpe y porrazo’”

No obstante, Guarocuya Félix señaló que también hay una parte de ese proyecto de ley, que han presentado los senadores, que tiene que ser sopesado con mucho juicio, en el sentido de que no se pueden eliminar “de golpe y porrazo” incentivos a sectores que son estratégicos en el funcionamiento de la economía.

Guarocuya Félix, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aseguró que no se pueden eliminar incentivos “de golpe y porrazo” a sectores que son estratégicos en el funcionamiento de la economía, aunque consideró que una parte de la propuesta de ley sometida por senadores para eliminar algunas exenciones es muy rescatable, porque va en sintonía con una de las aspiración de la mayoría de la sociedad, que es eliminar los privilegios otorgados mediante el “Barrilito”.

Indicó que eso no quiere decir que no establezcan otros tipos de incentivos, pero “el proyecto requiere de una discusión sopesada, bastante sensata, y enfocarla con mucha madurez”.

El también titular de la Secretaría de Economía del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que su partido fijará su posición sobre la reforma fiscal, cuando el gobierno someta algún proyecto concreto que implique más imposiciones fiscales para el pueblo dominicano.

“Como aún no existe una propuesta del gobierno con relación al tema, el PLD no puede dar una opinión al respecto; pero sí tiene la posición de que no es lo mejor, desde el punto de vista del funcionamiento económico, introducirle otro choque a la economía con una reforma fiscal”, precisó Guarocuya Félix.

Explicó que habría que esperar que realmente se produzca una propuesta de reforma, “porque hasta el momento el gobierno no ha hecho ninguna propuesta de reforma”, por lo que no puedo dar una opinión al respecto porque sería pura especulación. “Habría que esperar que el gobierno presente una propuesta concreta para poderlo valorar”, dijo.

El exfuncionario expresó que prefiere referirse al discurso del presidente luego de escucharlo, porque no quiere hacer juicios previos.

“No tengo juicio previo a la alocución del presidente, porque hay varios temas que el presidente ha expresado que se deben pactar mediante el diálogo con diversos sectores de la sociedad, por lo que lo prudente es esperar para ver si toca alguno de esos temas o si se referirá a otros que no están en la agenda”.