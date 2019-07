$!Guerrero: pago de obligaciones del Gobierno Central equivalen a 49 % de lo autorizado para 2019

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, resaltó que los pagos del servicio de deuda del Gobierno Central han sumado un total de US$2,223.8 millones, lo que equivale a 49 % del servicio total estimado en las cuentas presupuestarias para este año.

En una carta enviada a Diario Libre, el titular de las finanzas públicas respondió a la nota “Servicio de deuda pública del SPNF creció 44.8 % en un año” y destacó que el Presupuesto General del Estado 2019 contempla el pago del servicio de deuda pública, tanto externa como interna, del Gobierno Central por US$4,495.6 millones, de los cuales US$1,662.4 millones corresponden a pagos de amortizaciones y otros US$2,833.2 millones al pago de intereses y comisiones.

Guerrero dice que no es correcto comparar las cifras del servicio de la deuda del Gobierno Central, que son las que se contemplan en el Plan de Financiamiento Anual de Gobierno, con las cifras del servicio del Sector Público No Financiero completo.

“Además de las cifras relacionadas con el Gobierno Central, se incluye el pago que realizan instituciones del Sector Público No Financiero que no pertenecen al Gobierno Central como son las empresas públicas no financieras, por las facilidades de crédito de corto plazo que han contratado con la banca comercial local. El monto total del servicio de la deuda pública incluyendo el realizado por estas empresas asciende a US$3,313.2 millones, para el periodo enero-mayo 2019”, señala la carta.

Aclaró que el pago de un principal por deuda externa por US$500 millones realizado entre enero y mayo al que se refiere la citada nota publicada por Diario Libre el pasado 3 de julio corresponde al primer tramo de un bono externo emitido en el año 2010 por US$1,500 millones, que vence en 2021, pero que tiene vencimientos de principal en mayo de 2019, de 2020 y de 2021, “tal y como fue contemplado en el Plan de Financiamiento y Servicio de la Deuda del Gobierno Central para el año 2019”, según indicó el titular de las finanzas públicas a través de la carta.

Guerrero dijo que el pago del primer tramo del bono reduce el monto en circulación de dicho bono y no lo incrementa. Para el resto del año, prosiguió el ministro, no se contemplan otros pagos de principal de deuda porque el pagado en mayo pasado era el único vencimiento proyectado para 2019.