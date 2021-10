$!Hábitat para la Humanidad destaca cómo la construcción es “enorme” fuente de empleo

Los proyectos de viviendas que desarrolla este año en la República Dominicana la organización no gubernamental Hábitat para la Humanidad generan aproximadamente 7,035 empleos, con el objetivo de brindar viviendas seguras y resilientes a familias de ingresos bajos.

El dato lo ofreció la entidad para resaltar la importancia del sector vivienda para dinamizar las economías de los países.

“Hábitat para la Humanidad República Dominicana cree firmemente que la vivienda es el motor de reactivación económica”, afirmó Cesarina Fabián, directora nacional de la entidad.

“Hacemos un llamado al gobierno -agregó-, al sector privado, instituciones de desarrollo y la sociedad civil, para trabajar juntos, proveer viviendas socialmente eficientes y actividades inclusivas que estimulen el mercado de vivienda para generar empleo, como parte de los planes de mitigación y recuperación posterior a la pandemia”.

En una nota de prensa, la entidad internacional citó que, a nivel mundial, el sector construcción emplea a más de 250 millones de trabajadores, lo que se traduce a un 7.7 % de todo el empleo.

“Cada millón de dólares invertido en productos de construcción genera un promedio de 97 empleos en mercados emergentes, según concluyeron economistas de la Universidad de Pensilvania, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Washington en el informe llamado en inglés A Ladder Up: The construction sector’s role in creating jobs and rebuilding emerging market economies, del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad”, informó.

De acuerdo al comunicado, este promedio se compara con los 81 empleos por millón invertido en producción agrícola y los 96 empleos por millón invertido en productos del sector de servicios de alojamiento y alimentación, según indica el informe que se centró en el análisis de nueve países: Brasil, Colombia, India, Indonesia, México, Perú, Filipinas, Sudáfrica y Uganda.