$!Hacienda asegura que no habrá más emisiones de bonos este año

El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, aseguró que no se harán más emisiones de bonos de deuda por lo que queda del año, y que cualquier necesidad adicional de financiamiento se resolverá con préstamos de organismos multilaterales.

La semana pasada República Dominicana colocó 3,800 millones de dólares en los mercados internacionales, a través de bonos soberanos de deuda, con los que el gobierno espera financiar el gasto urgente en programas de subsidios sociales y de emergencia que surgieron en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“Con esa emisión se cubren prácticamente todas las necesidades de financiamiento. Hay un gap (brecha) que se va a cubrir con préstamos multilaterales. En el Congreso hay uno del BID de 500 millones de dólares a punto de ser aprobado”, dijo Vicente durante una entrevista en el canal CDN.

Vicente añadió que él no celebra el elevado monto de la emisión de deuda. “Eso no hay que celebrarlo. Yo la celebro por el interés que recibimos”, dijo.

El funcionario expresó que no ha conseguido los recursos que el expresidente Danilo Medina aseguró que dejaría para cubrir las necesidades de todo el año. “Yo quisiera que me dijeran donde dejaron ese dinero que cubría hasta final del año porque yo no lo he encontrado. A nivel financiero conseguimos una situación precaria”, manifestó Vicente a CDN.

El ministro de Hacienda dijo que en no más de dos semanas será presentado el Presupuesto General del Estado 2021 en el que los niveles de endeudamiento serán menores “porque este fue un año extraordinario”.



“El año 2021 va a ser de estabilización y recuperación, y nuestra expectativa es que a finales de 2021 y en 2022 la economía recupere esa trayectoria que había venido teniendo”, dijo el titular de las finanzas públicas durante la entrevista.

Agregó que el próximo año se espera un crecimiento de 5 %, con una inflación en torno a la meta de 4 %.

Sobre los programas de subsidios de emergencia aplicados en el marco de la pandemia —como FASE, Quédate en Casa y Pa´ Tí— Vicente señaló que la promesa del presidente Luis Abinader es extenderlos hasta diciembre. “Ya después veremos. Vamos a ver cómo va respondiendo la economía”, manifestó.

“Aun cuando el gobierno quiera, se va a enfrentar al problema de si es financiable o no. Nosotros protegeremos a quien necesite ser protegido”, dijo el ministro de Hacienda sobre los subsidios de emergencia.

En lo que respecta a la posibilidad de una reforma fiscal, Vicente dijo que la misma debe ser desde el punto de vista de los ingresos y del gasto, y en este último caso ya se está haciendo.

“La reforma del gasto ya nosotros la empezamos este año”, resaltó.

La reforma por la parte de los ingresos, prosiguió, “en algún momento tendremos que hablar de eso”. Explicó que la reforma del sistema tributario debe incluir la discusión sobre impuestos que deben ser creados, sobre la protección a los más necesitados y sobre beneficios tributarios a contribuyentes que no los necesitan.

“Aquí se dan casos de contribuyentes, de personas que se aprovechan de ciertas cosas, y nuestra intención es cortarlo, porque no es posible que alguien que no necesite un subsidio lo esté tomando”, dijo.