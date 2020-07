$!“Hay un grave problema de una muerte silenciosa de la agropecuaria nacional”

A diciembre del año pasado, 412,824 dominicanos dependían de un empleo en el sector agropecuario como medio de sustentación. Por alguna razón, durante el primer trimestre del presente año esa cantidad de trabajadores se redujo en 20,139, lo que refleja una caída en tres meses de 4.9%, según las estadísticas del Banco Central.

Pero lo que se avecinaba para el sector entrando más el 2020, se sabe ahora que es una gran recesión que no cesa y que arruinó a muchas pequeñas empresas agropecuarias con la misma velocidad con que se dañada su producción altamente perecedera, al ver caer sus precios de sustentación, en un mercado comprimido por la pandemia del COVID, y receptor de importaciones.

En esta entrevista al economista Hecmilio Galvan, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), se explica cómo los productores del campo se descapitalizan mientras en una situación sin salida, caía la demanda, y luego los precios, y se mantenían las importaciones contra las que competían.

P. ¿Con un nuevo Gobierno, cuales son las expectativas de los productores agropecuario?

R. Estamos a las expectativas sobre un Gobierno que se acaba de declarar electo, y próximamente tomará posesión. Y hemos definido lo que son los principales retos. Y nosotros, en el sector agropecuario, también nos hemos reunidos.

P. La agropecuaria ha sufrido mucho con la pandemia, y de la situación dependen los retos. Han caído los precios, aunque han salvado la alimentación del país. ¿Cómo visualizas la situación actual de la agropecuaria?

R. Hay una descapitalización general en el sector agropecuario. Principalmente los sectores que han sido afectados por la pandemia. Casi todos los productores están descapitalizados y afectados. Por ejemplo, los productores de leche, la mayoría bajó los precios. Los plataneros bajaron sus precios muy significativamente.

Además, los productores de vegetales perdieron prácticamente su producción, en gran escala. Para los productores de cacao también bajaron los precios internacionales. Los productores de arroz no fueron tan afectados, pero también están sufriendo por la pandemia. Y obviamente que los productores de pollo tuvieron una situación difícil.

Por la descapitalización, hay dificultades para reiniciar la producción, sobre todo para la resiembra ahora sobre todo para esta fecha de fin de año, como en los casos de las habichuelas, segunda cosecha de arroz. Se comienza a cosechar nuevamente el cacao.

Obviamente eso puede reducir la producción agropecuaria.

P. ¿Hubo apoyo del Gobierno?

R. El apoyo del Gobierno fue prácticamente nulo, aunque hubo algunas compras específicas en algunos sectores. No satisfizo obviamente la situación, y sobre todo que también llegó tarde.

P. Las importaciones de productos agropecuarios han hecho mucho daño al campo dominicano. Y hay muchas denuncias sobre prácticas no muy transparente en las subastas para las importaciones agropecuarias. ¿Eso continuó sucediendo bajo la pandemia?

R. Si, lamentablemente. Es bueno que tu sepas que nosotros hicimos una propuesta que circuló bastante, e incluso Diario Libre la publicó. Fue una propuesta de puntos que nosotros entendíamos que tenían que tomarse para evitar el colapso del sector agropecuario durante la pandemia y obviamente garantizar una soberanía y una seguridad alimentaria para la población.

Pero esa propuesta incluía, en uno de los puntos principales, la prohibición temporal de algunas importaciones, pero lamentablemente ninguna importación se paró, y al contrario, hubo facilidades para las importaciones, incluso peligrando lo que es la sanidad.

El ministro de Agricultura redujo las regulaciones y sobre todo, liberó de procedimiento de inspección a los contenedores ya existente, para facilitar....

P. Permítame ver si entiendo, ¿eliminó las barreras fitosanitarias?

R. Prácticamente, la inspección. Exacto. No toda la barrera, sobre la inspección, me refiero a la física. Solamente se concentró en la inspección documental. Lo único que quedó.

Eliminó parte de la barrera fitosanitaria, y eso obviamente genera un peligro para un país que está seriamente amenazado por enfermedades que están muy cerca. Incluso hay enfermedades en Haití, que gracias a Dios no han llegada aquí, pero que nos amenazan severamente.

P. ¿Y eran productos que se producen localmente?

R. Productos alimentarios, fueron para todos, porque fue una carta abierta para liberar de procedimientos de inspección a los furgones ya llegados a puertos, y eso, obviamente facilitando las importaciones. Y los grandes emporios comerciales mantuvieron todas sus importaciones y todos sus canales de distribución.

Nosotros como país tenemos todo un problema con las importaciones, porque, aunque no somos contrario al comercio internacional, si tenemos que poner regulaciones, y sobre todo proteger en parte la producción nacional, que es de donde depende el empleo.

P. En ese contexto, ¿cómo les afectó la caída de los precios de los productos agropecuarios?

R. En algunos casos los productos se perdieron. Eso lo vimos en videos y fotografías, como a los sembradíos de vegetales le pasaban un tractor, o como regalaban los tomates de invernaderos. ¿Tu viste esa carta que circuló de una empresa de hongos regalando toda su producción? Hubo ese caso en todos los sectores, que bajaron significativamente todos los precios, y por lo tanto bajaron los márgenes de ganancias.

Hay un grave problema de una muerte silenciosa de la producción nacional, y no solo de la agropecuaria, sino también de las pequeñas empresas

P. Se podía ver como lo camiones cargados de productos agropecuarios iban a las comunidades a venderlos.

R. Los pequeños empresarios tomaron esa decisión de hacer eso. Y gracias a Dios fue una pequeña solución, porque los mercados se cerraron, y no porque había peligro de productos, sino porque la aglomeración era prohibida.

P. Se cerraron los mercados de productos agropecuarios, sin embargo, ¿el Ministerio de Agricultura abrió el país para los mercados internacionales de esos productos?

R. Si. Así fue, sobre todo para los supermercados. No es que estemos atacando a los supermercados, pero son los principales importadores.

P. Pero hablamos de los productos agropecuarios.

R. Exacto. Y sobre los supermercados, también vamos a decir que estaban cerrado, porque con las aglomeraciones que había, la gente evitaba ir.

P. ¿Qué opinas sobre la forma en que opera la Bolsa Agroempresarial Dominicana?

R. No estamos de acuerdo con que se utilice este mecanismo. Nosotros entendemos que debe haber una planificación del Estado para otorgar los permisos, sobre todo con la participación del sector productivo de cada área. Por ejemplo, los productores de pollos deben ser por lo menos informados sobre quienes están importando pollos.

P. Si se ingresa a la página de la Bolsa Agropecuaria, no se encuentran los datos sobre los ganadores de las subastas de productos agropecuarios.

R. Hay un negocio ahí.

P. Pero ¿están transparentando a quienes se le asignan las cuotas?

R. No, no. Nosotros no conocemos eso. En la parte del DR-Cafta se publica por obligación regularmente a quién se le asigna la contingencia, pero también ahí hay muchas cosas que no son correctas, porque se publica el nombre de la empresa, pero no se sabe de quien es esa empresa.

Eso algún día tendrá que transparentarse en República Dominicana, pero todavía no se ha podido.

P. En este contexto, hablando de los retos del sector agropecuario dominicano, ¿a qué se enfrenta el país en temas como la seguridad alimentaria, el empleo y las empresas en esta actividad económica?

R. En el ámbito internacional, la mayor parte de la actividad agropecuaria también fue afectada. El gobierno dominicano ha ejecutado políticas importantes en atención a los vulnerable, pero que no ha sido asi con los productores nacionales. Y esas son las grandes críticas que hemos hecho a los planes sociales. Se han autorizado muchos productos importados.

Y las compras gubernamentales alimentarias están excluidas del trato no diferenciado del DR-Cafta, o sea, de tener que dar un trato igualitario.

P. ¿Y aun así importan?

R. Y aun así importan. Tenemos un decreto que se basa en ese tratado, y tampoco se cumple.

P. ¿Quiénes son los interesados ahí?

R. El país tiene un sector importador desde hace muchos años. Grandes empresas importadoras. Y en el caso del ministro Peralta, es ahora el principal ahora mismo en el área alimentaria. También están los grandes supermercados, que creo ya son el número uno.