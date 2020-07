Iberostar informa que reabrirá sus hoteles en República Dominicana el 31 de julio

Iberostar informó que avanza en su calendario y arranca la temporada turística con la apertura escalonada de 45 hoteles en 9 países de todo el mundo durante este verano.

Revela que la desescalada, que comenzó en el Iberostar Cristina (Mallorca, España) el pasado junio, permitió a la cadena recibir a sus primeros clientes locales e internacionales y poner en práctica los nuevos protocolos y medidas de seguridad e higiene que ha elaborado junto a su Consejo Asesor Médico (CAM).

Tras esta primera apertura, Iberostar está retomando de forma gradual la actividad de sus hoteles en Europa y en el resto de los destinos internacionales, informa en un comunicado de prensa.

En Europa y Mediterráneo, la compañía está operativa en Montenegro y Túnez además de España; y en América, se han abierto cuatro hoteles en Cancún, Riviera Maya y Riviera Nayarit (México) y uno en Jamaica.

Durante los meses de verano, Iberostar tiene previsto abrir más de 45 hoteles en algunos de los destinos donde ya opera, como Baleares, Canarias y Mallorca, Montenegro y Túnez. Grecia, Portugal y Marruecos se sumarán a las aperturas en Europa y Norte de África y Cuba en América

Iberostar en Dominicana

En República Dominicana, Iberostar reabrirá su complejo Bávaro el próximo 31 de julio comenzando con el Coral Level at Iberostar Selection Bávaro.

La cadena hotelera informa que con estas primeras aperturas quiere reconocer el esfuerzo realizado por las familias con niños que han sufrido de forma particular el confinamiento provocado por la pandemia.

Revela que por esta razón ofrecerá condiciones especiales con una oferta de reapertura de hasta un 38% de descuento y el alojamiento gratuito del primer niño, en estancias que se produzcan desde el 1 al 15 de agosto de 2020, y para compras que se realicen hasta el 31 de julio de 2020.

La cadena hotelera informa que sigue un ambicioso calendario para los próximos meses, cuando espera incrementar el número de hoteles operativos en función de la reapertura de fronteras, y de la reactivación de la demanda y la conectividad aérea.

Informa que analiza con cautela las directrices y normativas sanitarias de cada país en los que opera, y que está en contacto permanente con los principales socios en cada destino para reactivar mercados y destinos según la evolución de la pandemia. Mientras tanto, revela que se afana en preparar sus hoteles incorporando la circularidad en el proceso de renovación de su planta hotelera.

Además, la cadena hotelera, a través de la Fundación Iberostar y en colaboración con las autoridades sanitarias locales, ha donado a profesionales de la salud de República Dominicana noches en sus hoteles, para una estadía de 2 noches de vacaciones.

Con esta iniciativa, Grupo Iberostar informa que muestra su compromiso por un modelo de turismo más responsable que también incluye el cuidado de las personas.

“La misión de Iberostar no solo es la creación de vacaciones y experiencias memorables, sino también ofrecerlas de manera que asegure el cuidado del entorno y de las comunidades donde opera”, declara la cadena en su comunicado de prensa.

La compañía concentra parte de esta misión a través de la Fundación Iberostar que, como parte de la Oficina de Sostenibilidad del Grupo, desarrolla desde hace años su labor filantrópica centrada en las siguientes líneas de trabajo: Educación, Personas, Salud costera e Innovación Social, revela.

Las medidas de seguridad

Junto a su Consejo Asesor Médico (CAM), que cuenta con reconocidos expertos en salud pública, seguridad sanitaria, virología y epidemiología, la compañía mallorquina ha diseñado más de 300 medidas de seguridad sanitaria, que se engloban bajo los cuatro principios How We Care: entorno seguro, estándares de higiene, espacio social y experiencia innovadora. Todas ellas se han diseñado manteniendo el compromiso de la compañía con las políticas de circularidad que impulsa a través de su movimiento Wave of Change para la protección del medio ambiente y los océanos. La puesta en marcha de estas medidas tiene como objetivo fundamental innovar en salud y seguridad para crear resiliencia a largo plazo, ofreciendo una experiencia excelente.

Adicionalmente, Iberostar avanza en el cumplimiento de sus estándares ambientales y sociales, logrando la certificación EarthCheck Silver para todos sus hoteles en República Dominicana, México, Jamaica y Brasil. Este logro, que incluye a 23 de sus hoteles en América, refuerza el camino emprendido por la compañía para seguir trabajando por un turismo más responsable. Para lograr esta certificación, cada hotel ha pasado por un exhaustivo proceso externo de verificación para acreditar sus prácticas sostenibles en áreas clave como: compromiso social, gestión de recursos, emisiones de gases invernadero, eficiencia energética, gestión de residuos y otras, que refuerzan la mejora continua y el camino emprendido hacia el modelo de turismo responsable.

El Grupo Iberostar afirma que con su regreso de transforma la experiencia y aprendizaje de la Covid-19 en una oportunidad para reconstruir un sector turístico más responsable y sostenible. Revela que colabora, para ello, con instituciones como la Organización Mundial de Turismo, el Foro Económico Mundial y One Planet, entre otras, siendo la principal compañía turística española involucrada en este proceso.

El Grupo Iberostar

Grupo Iberostar es una empresa multinacional española 100% familiar, con más de 60 años de historia. Iberostar Hotels & Resorts constituye su negocio principal, con una cartera de más de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 19 países y un equipo humano de más de 34,000 empleados.

“Consolidamos la calidad a través de la innovación y renovación de nuestro producto, mediante conceptos que promueven una auténtica cultura del bienestar personal y proponen una gastronomía saludable que pone en valor los productos locales”, declara.