$!Inabie ha invertido más de RD$81,000 millones a través del Programa de Alimentación Escolar

“Codopymes no habla mentira cuando dice que algunos no han cobrado, lo que no dice toda la verdad cuando no explica por qué no han cobrado. Yo tengo la relación de esos 61 casos que fueron reportados a la DGII con el interés de pagarle porque nosotros, es bueno saber, tenemos la capacidad económica para pagar. La institución en este trimestre de enero marzo de 2020 tiene una disposición presupuestaria de RD$6,000 millones y de esos hemos derogado algo más de RD$4,000 millones”, puntualizó.