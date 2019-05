$!Indotel decidirá si Blue Max debe pedir autorización para operar

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) determinará en los próximos días si el servicio de streaming Blue Max requiere de un permiso para operar, acorde con la Ley 153-98.

En un comunicado, el órgano regulador señaló que está “agotando los procesos que la ley ordena” para tomar una decisión sobre la queja que presentaron las operadoras de telecomunicaciones Altice Dominicana y Claro sobre lo que consideran una práctica ilegal por parte de Blue Max.

“Este Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informa a la población en general que se encuentra agotando los procesos que la ley ordena dentro de los plazos establecidos, para evaluar si el producto denunciado se trata de un servicio de telecomunicaciones que conforme a la Ley núm. 153-98, requiera de una autorización del Indotel”, indicó el regulador por escrito.

El servicio de streaming, por el momento, desactivó su página web (bluemax.tv) en la que hasta el cierre de esta edición aparecía un mensaje en el que señalaba que estaba en modo mantenimiento. “Disculpe el inconveniente. Nuestra página web está actualmente en un mantenimiento programado. Gracias por su comprensión”, señala el mensaje que está originalmente en inglés. No obstante, el servicio seguía operando, según indicaron usuarios consultados.

Aunque Indotel dijo estar analizando si Blue Max necesita o no una autorización para operar, señaló en el mismo comunicado que, en el caso de conflictos presentados en la difusión de contenidos, la responsabilidad de resolverlos la tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la cual no respondió a la solicitud de información hecha por este medio.

Claro y Altice Dominicana han reclamado que el servicio de streaming no agotó los trámites ante el regulador para operar, Blue Max no paga a los proveedores de contenido para distribuir las películas y series que ofrece, y que no paga impuestos, tasas ni contribuciones locales que corresponden al servicio que ofrecen en el país.

Ante ello, las operadoras instaron a Indotel a retomar una mesa de trabajo para evitar la práctica ilegal por parte de Blue Max.

Ex autoridades de Indotel han señalado que el servicio de streaming debe ser sancionado por haber hecho contratos con clientes en la República Dominicana sin la correspondiente autorización del organismo regulador.