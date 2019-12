$!Industria de embutidos comprará excedente de cerdos a productores dominicanos

“Ellos me expresaron que tenían un buche de cerdo que no encontraba mercado. Convoqué a los miembros de la industria de embutidos del país y la industria embutidora me dio la información de que le solicitará al presidente de la federación y a todos sus miembros para que hicieran una relación de cada uno con su ubicación y de cuántos cerdos tienen disponibles porque están dispuestos a comprarlos todos ahora”, indicó el ministro de Agricultura, Osmar Benítez.