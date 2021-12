$!Industria y Comercio rechaza exista mafia en los combustibles

“Sindicatos rechazan subsidios”

En la actualidad a los transportistas se les subsidia 28 pesos del 50 por ciento del precio del combustible y a decir del presidente de Conatra y senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, sería mejor que no lo dieran, porque no equivale a nada y por eso algunos sindicatos han optado por no aceptar este beneficio.

Dijo que, por ejemplo, tiene rutas que pertenecen a su sindicato que consumen 40 mil galones de combustible y que lo que el Gobierno está facilitando equivale solo a cinco días del mes, es decir alrededor del 25 por ciento.

“Hay rutas que no lo están cogiendo, que están rechazando ese subsidio, por ejemplo, Dajabón consume 50 mil galones y le ofrecieron solo 10 mil; Mao consume 40 mil y le ofrecieron 10 mil y no lo aceptaron. Que lo den y que no lo den no significa nada nada. Si fuera todo, yo no te diría”, dijo Marte.

Este subsidio gubernamental está condicionado a que los transportistas no aumenten el precio del pasaje.