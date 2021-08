$!Industria y Comercio tiene cheques por RD$10 millones pendientes de entrega a desvinculados

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que posee cheques por un monto total de RD$10 millones que no han sido reclamados por empleados de la pasada gestión gubernamental, de cuyos titulares esa institución no tiene “ningún tipo de información de contacto”.

La directora de Recursos Humanos, María Teresa Méndez, indicó que el MICM ha hecho efectivo el pago de RD$103 millones, de los que se incluyen los RD$10 millones que no han sido retirados por colaboradores.

“Se trata de 90 cheques pendientes de entrega, por lo que el pasado 29 de julio nos vimos en la necesidad de publicar, mediante espacio pagado, la lista de las personas con pagos pendientes por retirar, quienes al día no han acudido al llamado”, sostuvo Méndez.

En una comunicación de prensa, Méndez explica que el MICM ha llevado a cabo un proceso de saneamiento de la nómina que abarcó a personas registradas en nóminas paralelas que no eran publicadas en el portal de transparencia, como requiere la ley, además de que no tenían ningún beneficio como seguro de salud, fondo de pensiones y en la mayoría de los casos no tenían funciones asignadas.

No obstante, aseguró que tienen el compromiso de garantizar los derechos de los colaboradores”, así como transformar el ministerio y su capital humano.