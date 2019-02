Industriales de Herrera firmarán Pacto Eléctrico, pero advierten no resolverá problemática

La Asociación Nacional de Empresas e Industriales Herrera (Aneih) entiende que aunque decida firmar el Pacto Eléctrico, cuando llegue la oportunidad de hacerlo, sigue firme en la posición que ha mantenido durante todo el proceso de discusión en el Consejo Económico y Social (CES), de que este acuerdo como está elaborado no resolverá los verdaderos problemas del sector porque no está considerando los aspectos fundamentales ni profundizando en las principales distorsiones que existen en la estructura del sistema.

A través de un documento, los empresarios advierten que mientras el sector eléctrico no despeje el componente político y la lucha de intereses que interactúan entre sí, se seguirá con grandes obstáculos para resolver este problema.

“Con la decisión de participar en la firma del pacto queremos enviar una señal de que somos una institución empresarial con sentido de la sensatez, que reflexionamos en la promoción del diálogo y la concertación, en el entendido de que nuestras decisiones estén orientadas hacia lo más conveniente para Aneih y la sociedad dominicana”, detalla el documento.

Amplía que seguirán firmes en las posiciones asumidas por Aneih durante el periodo de la discusión del pacto eléctrico, donde su institución, a través del pasado presidente Antonio Taveras, y la directora ejecutiva, Greyci Romero, estuvieron de manera ininterrumpida en cada una de las reuniones del CES, realizando de forma “coherente” planteamientos sobre la verdadera problemática del sector eléctrico y sus posibles soluciones.

La institución presidida por Leonel Castellanos Duarte precisa que la decisión de no acudir a la firma en esa ocasión fue una posición correcta y “la respaldamos, porque dejaba claro ante la opinión pública que el documento no contiene los elementos fundamentales para realizar los cambios que necesita el sector y se fijó una posición valiente y digna, donde señalábamos aspectos puntuales que no se consideraron, como tener mayor apertura para la inversión en generación, para crear una mayor competitividad en la generación, promoviendo una disminución en el precio e impulsar una modificación de la matriz de generación”.

Explica que también el tema de los elevados costos financieros –proveniente de penalización- que las distribuidoras de electricidad tienen que pagar a los generadores, cuando se atrasan en los pagos, representando una carga que al final pagan los usuarios, así como la aplicación de la tarifa técnica.

El documento llegado a la redacción de este medio indica que el principal problema se encuentra en las redes de distribución de energía, donde existen los mayores niveles de pérdidas, que superan en promedio el 30 %, por lo que entiende que es ahí donde deben seguir realizándose las inversiones para llegar a la meta propuesta del 15% que es la aspiración. “Estos son elementos que están impactando en la infraestructura empresarial de nuestro país para mejorar la competitividad”.