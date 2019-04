$!Industriales piden medidas “urgentes” que les permitan competir a nivel nacional e internacional

La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) proclamó la necesidad de tomar medidas urgentes que permitan que las industrias puedan competir con rapidez y flexibilidad en el mercado internacional y en el mercado local, que hagan realidad una verdadera estrategia de fomento a las exportaciones e innovación empresarial.

Según Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD, lo antes señalado daría paso a un nuevo modelo productivo que los coloque a la par de naciones que hace 40 años tenían un nivel de desarrollo similar al de la República Dominicana, como es el caso de Corea del Sur.

Reveló que las industrias necesitan adoptar y adaptar tecnologías ya disponibles, que mejoren la productividad y la competitividad, incorporar bienes de capital avanzados e incorporar mejores prácticas.

“Se hace necesario ejecutar cuanto antes las medidas propuestas en el seno del Consejo Nacional de Competitividad que constituyen una extensión de las facilidades de la Ley de Proindustria, las cuales proveen mecanismos para estimular a las industrias a adquirir, mejorar y absorber tecnologías y capacidades para promover la innovación en productos y procesos”, expresó el empresario en el marco del Día de la Industria Nacional, donde advirtió que no se puede esperar más, puesto que se podrían perder importantes inversiones.

Aseguró que el sector requiere continuar fortaleciendo los encadenamientos con otros sectores productivos como el agropecuario, el turismo y las zonas francas para generar mayor valor agregado nacional, ahorro de divisas y exportaciones indirectas.

“Para esto se hace necesaria la solución urgente de las trabas administrativas y tributarias que entorpecen estos encadenamientos. Desde finales del año pasado, estamos esperando la eliminación de los diferentes pasos que toman más de 80 días para que una empresa pueda vender insumos sin ITBIS a empresas bajo un régimen fiscal especial, mientras que la importación exenta de ese insumo es aprobada por Aduanas en tan solo un día”, enfatizó.

Rechazó que por la aplicación de la proporcionalidad del ITBIS la industria nacional sea penalizada al no poder compensar el pago de dicho impuesto por sus insumos, servicios y maquinarias, cuando le vende, por ejemplo, a un hotel o a una zona franca.

Añadió que los encadenamientos productivos son la mejor vía para elevar la productividad, la competitividad y fomentar la innovación, la transferencia tecnológica y las exportaciones indirectas.

“Es la forma más efectiva de aumentar sustancialmente el valor agregado nacional a las exportaciones de bienes y servicios que por décadas se ha deseado”, explicó.

Compras públicas

Por otro lado, el presidente de la AIRD dijo que es necesario hacer realidad el reclamo de que las compras públicas de bienes y servicios constituyan un instrumento de política pública para fomentar el desarrollo productivo local.

“Debemos asegurarnos de no volver a prácticas del pasado en las que financiamientos bilaterales para obras o servicios imponían la obligación de adquirir materiales importados y además exentos de impuestos. Pues lo que no se produce aquí, no genera empleos aquí, no paga impuestos aquí, ni crea riquezas aquí, argumentó.

Reforma laboral

Celso Juan Marranzini, también, dijo que la reforma laboral debe ser concluida.

“Tenemos ya varios años sin avanzar y mientras tanto vivimos un fenómeno que nos hace mucho daño: informalidad creciente, estancamiento del empleo industrial, desnacionalización laboral, emigración de profesionales capacitados, tanto por límites del propio mercado laboral como por límites que impone el lento desarrollo tecnológico que mostramos. Aprobemos un Código Laboral que facilite el crecimiento del empleo formal y que se convierta en instrumento de inclusión laboral para cada vez más dominicanos y dominicanas”, enfatizó.

Pacto Eléctrico

Asimismo, en el marco de las reformas estructurales e institucionales pendientes, el presidente de la AIRD, dijo que se requiere que en 2019 se concluya la firma y puesta en marcha del Pacto Eléctrico para reducir el déficit fiscal y hacer sostenible y competitivo el sector eléctrico.

“Que ampliemos la base tributaria, reduzcamos la informalidad y simplifiquemos los procesos tributarios; que pasemos del diagnóstico a la simplificación y eliminación de las excesivas trabas burocráticas y permisos y que todas las instituciones gubernamentales se unan para dejar que la tecnología juegue el papel de facilitador de los procesos”, indicó.

Producción nacional

Llamó a defender la producción nacional frente a las importaciones desleales y también que se debe promover como nación una cultura de calidad; que se haga realidad el acceso a instrumentos de financiamiento más competitivos para el sector industrial.

Agregó que el país debe dotarse de una ley de residuos que sirva de marco para impulsar la economía circular y la gestión integral de los residuos sin impuestos o tasas distorsionantes; y que cada día más fortalezcamos nuestras instituciones del Estado.