Industriales rechazan reelección de líderes políticos y la falta de voluntad para resolver problemas

Dijo que son las mismas personas que ocupan las posiciones gubernamentales año tras año y que los partidos políticos no buscan nuevos liderazgos y no les dan oportunidades a los jóvenes de las organizaciones.

Solución de los problemas

Crisis ambiental

Manifestó que el sector empresarial está buscando soluciones a los males que afectan al país y puso como ejemplo que en abril el Fondo Multilateral de Inversiones del BID (BID-Fomin) y la AIRD firmaron un convenio por más de RD$115 millones (US$2.4 millones) para impulsar la economía circular en los sectores del plástico y la construcción.

“Nosotros sí estamos buscando soluciones... estamos buscando soluciones a los problemas intrínsecos de la industria dominicana, a los problemas que afectan a nuestros consumidores, que afectan a la población”, apuntó Campos de Moya.

Dijo que el tema educativo, con el problema de la basura, es un problema de todos. “Yo estaba el otro día en un sitio y había unas personas extranjeras, las extranjeras estaban comiendo unos helados y cuando terminaron de pelar el helado fueron a un zafacón que estaba como a tres metros y tiraron la basura, los dominicanos los tiramos en el suelo y eso no puede seguir. No hay que echarle la culpa a nadie, pero el dominicano debe de dejar de estar tirando por la ventana de los carros, los desechos de las cosas que tenemos. Aquí se debe multar al que tira basura en la calle y se debiera multar para que no lo vuelva a hacer porque no es concebible que usted va detrás de un autobús y usted nada más ve que van tirando basura, vaya a la salida de un pueblo, de una autovía moderna de esas que tenemos en la República Dominicana que son chiqueros, basureros de todo lo que tira la gente, compran una cosa y comienzan a tirar”, expresó.

El empresario habló tras encabezar en el Desayuno Temático “Economía Circular: Un modelo de negocios basado en el manejo de los residuos plásticos. Aprendiendo de la experiencia de México”.