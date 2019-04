$!Industrias dominicanas deben innovar para poder sobrevivir “a este mundo”

“Estamos conscientes de que no responder a estos cambios a tiempo y del modo adecuado, es perder la oportunidad de constituirnos en la potencia industrial de la región que tanto hemos soñado”, explicó.

Apunta que el sector industrial tiene muchos retos y desafíos, pero no se puede poner en duda que la ausencia de políticas de fomento a la innovación se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la competitividad.

“La innovación no es más que dejar atrás las formas de trabajar del pasado, dejar atrás a la empresa y dejar atrás los sistemas de gestión del siglo XX. El arte de reinventarse y aprender consiste en saber destruir los hábitos que nos esclavizan y crear los hábitos que nos permiten avanzar. Eso es innovación amigos. Si no lo hacemos y nos quedamos sólo en discursos, no vamos a poder sobrevivir en este mundo”, dijo.

El sector industrial de la República Dominicana no podrá sobrevivir al mundo actual si no se reinventa, por lo que está obligado a innovar y cerrar la brecha de cara a las nuevas tecnologías, advirtió el Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD).

En el acto que realizaron en el Día de la Industria Nacional, Marranzini puntualizó que el sector empresarial tiene un reto fundamental: acercarse a las fronteras tecnológicas, la automatización, la inteligencia artificial, la robotización, la impresión 3D, el internet de las cosas, la economía colectiva y circular, el incremento constante de la productividad vía la innovación, entre otros aspectos que hoy están articulándose -y ya están articulados en varias economías- para producir ese fenómeno de la época que han llamado la IV Revolución Industrial.

“La cercanía o no con estas fronteras están definiendo hoy la competitividad de las naciones. Es un desafío ubicarnos en la menor distancia posible o quedarnos rezagados con lo cual, limitaríamos las posibilidades de desarrollo económico y social sostenible”, expresó.

Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, expuso que el sector que representa necesita “innovación, innovación y más innovación”.

Marranzini agregó que actualmente no son pocos los dirigentes empresariales, políticos y sociales que no se han cansado de hablar de innovación, que proclaman en discursos la importancia de la misma, “pero la realidad es que tener un discurso genérico sobre la innovación como prioridad puede ser relativamente fácil”. Sin embargo, desarrollar una cultura innovadora y un ecosistema que la facilite no es algo fácil en nuestro país”, dijo.

Expresó que no se cuenta con una política pública en el Estado para promover la innovación empresarial. “Nuestros académicos confunden su alcance; las autoridades no dimensionan su importancia, no la estimulan, ni la incentivan y en muchos casos la desestimulan o colocan trabas a la inversión”.

En el caso de las empresas y empresarios, el ejecutivo de la AIRD dijo:

• “No dedicamos tiempo suficiente para promoverla, siendo éste el recurso más importante de una organización.”

• “Paralizamos cualquier proyecto de innovación bajo el argumento de que no hay dinero, sin estar conscientes de que existen muchas formas de innovación, y que la más importante es la innovación continua en procesos de gestión, cuyo costo puede ser insignificante”

• “No puede haber innovación en empresas y organizaciones que no alimentan una cultura innovadora. Innovar en empresas con culturas poco innovadoras desmotiva a los empleados y emprendedores y no permite que se desarrollen nuevas ideas ni que estas se conviertan en proyectos”.

• “Tampoco se puede promover la innovación, si no se crean estímulos al personal y no se establecen procesos de diseño e implementación de proyectos, con métricas que analicen su evolución, así como estructuras y roles que la gestionen”.

• “Para innovar hay que cambiar la forma de liderar las empresas. Las industrias que no se adapten al cambio de modelo productivo que está prevaleciendo en el mundo, en las que sus líderes potencian emociones, ideas y conocimientos de forma colectiva, gestionando así el talento de forma diferente, se quedarán rezagadas. El principal freno de la innovación de muchas empresas se llama liderazgo”.