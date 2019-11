$!Ingreso laboral de universitarios retrocedió más de 7 % en lo que va de año

En total, en el mercado laboral se contabilizaban 1,107,583 millones de universitarios entre abril y junio, unos 33,000 trabajadores con estudios superiores más que en diciembre pasado, cuando sumaban 1,074,680 universitarios. Y, aunque el número de trabajadores con grado superior se ha aumentado sostenidamente en los últimos años, todavía no son la población laboral más representativa. El número de trabajadores con educación primaria totalizaba 1,554,089 personas en el segundo trimestre de este año, mientras que aquellos con educación secundaria sumaban 1,734,331 trabajadores. Todavía se mantiene un remanente de 188,929 trabajadores que no contaban con formación educativa alguna.

La historia de los bajos salarios en la República Dominicana es de vieja data. El propio gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, ha criticado que el crecimiento de la economía dominicana no ha permeado a la población a través de mejoras salariales. Incluso los organismos multilaterales han llamado a las autoridades a realizar reformas que permitan reacomodar la realidad de sueldos en el país, que no crecen al ritmo que debieran. En ese sentido , el Banco Mundial ha indicado que el estancamiento de los salarios reales, que parece no depender de las mejoras en la productividad laboral, ha evitado que los estratos sociales inferiores salgan de la pobreza. “El mercado laboral no parece recompensar plenamente a los trabajadores por su productividad creciente”, han dicho autoridades del BM en el pasado.

Si se toma en cuenta el ingreso por hora laborada que reporta el Banco Central, un trabajador ganaría 19,888 pesos mensuales en promedio, muy por debajo del costo de una canasta familiar, que en octubre costaba 31,262.84 pesos.

Incluso, un trabajador con grado universitario, cuyo sueldo calculado con base a la hora trabajada reportada por el BCRD sería de 35,041.6 pesos al mes, supera en menos de 4,000 pesos el costo de la cesta familiar.