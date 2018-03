Intercambio comercial entre Brasil y República Dominicana asciende a US$ 603 millones

SANTO DOMINGO. La República Dominicana presenta excelentes oportunidades para que empresas brasileñas amplíen su participación en el comercio internacional a través de la promoción de exportaciones y mediante la internacionalización de sus operaciones.

Así lo expresó el encargado de negocios de la embajada de Brasil en el país, Antonio Baptista Luz Filho, indicando, además, que tanto República Dominicana como el país suramericano experimentaron un crecimiento significativo y sostenido en su comercio bilateral en los últimos 10 años, “evidenciando la confianza y el interés mutuo en la calidad de nuestras industrias”.

“Brasil es, actualmente, el cuarto socio comercial de la República Dominicana. Entre 2006 y el 2017 nuestro flujo de comercio aumentó un 63 %, pasando de US$ 370 millones a US$ 603 millones. En ese período, las exportaciones brasileñas a la República Dominicana aumentaron un 61 %, pasando de US$ 365 millones en 2006 a US$ 588 millones en 2017; y las importaciones crecieron notablemente en un 250 %, pasando de US$4.3 millones a US$ 15 millones”, expresó Luz Filho.

El diplomático ofreció estas declaraciones en el acto de apertura de la rueda de negocios Brasil-República Dominicana 2018 del sector eléctrico y electrónico conformada por representantes de corporaciones pertenecientes a la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (ABINEE), efectuada este 22 de marzo en el hotel Renaissance Jaragua, de esta capital.

En la actividad participó el presidente de la Cámara de Comercio Dominico-Brasileña, Leonel Castellanos Duarte, quien destacó el interés de la clase empresarial de Brasil de promover negocios y establecer alianzas en el mercado dominicano, y consideró que sus razones se fundamentan, entre otras cosas, en el crecimiento continuo de la economía nacional, la estabilidad del clima de negocios y la confiabilidad del país como destino.