$!Intervención estatal y aumento de los aportes, claves para que el sistema de pensiones funcione

Para que en el país funcione un régimen de seguridad social, con un sistema de pensiones adecuado, tiene que haber una participación económica del Estado y un aumento en el monto mensual de las contribuciones que realizan los trabajadores y empleadores.

Así lo consideró el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, José Rafael Vargas, quien aseguró que el sistema de capitalización individual pudiera funcionar “muy bien”, pero que los bajos salarios y la informalidad existentes en el país son obstáculos para el sistema.

Vargas señaló que por las bajas contribuciones, cuando se cumplan los 30 años de cotización, es probable que ese trabajador pueda recibir entre 5,000 y 8,000 pesos mensual para su jubilación, “y eso no es una pensión”.

“La solución que yo veo es que hay que mejorar los salarios de los trabajadores para que tengan una mejor contribución mensual al sistema y, por vía de consecuencias, hay que aumentar el aporte mensual que hace el empresariado, pero también debe haber un sacrificio del Estado”, declaró.

El senador manifestó que el sistema de pensiones no puede depender solo de los trabajadores y los empresarios, planteando que del presupuesto del Estado se debe destinar cada año entre 20,000 o 25,000 millones de pesos, por un período de 10 años, para engrosar el fondo de los cotizantes, mientras se van mejorando los aportes de los asalariados y los empleadores.

Asimismo, al participar en la conferencia virtual: “El futuro de la Seguridad Social luego de la pandemia del COVID-19, celebrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), citó la cobertura del sistema de la seguridad social como otra de las problemáticas.

“Es un sistema que tiene 18 años y hay alrededor de 3.6 millones de dominicanos que todavía no pueden participar. Hay un problema de fondo y para resolverlo necesariamente tiene que intervenir el Estado”, puntualizó.

En tanto, Diego Valero, presidente de la consultora de pensiones Novaster, calificó la informalidad laboral como la “gran lacra” del sistema de pensiones dominicano, destacando que la misma no permite que el 60 % de la población cotice.

Sobre la propuesta del legislador, Valero afirmó que el Estado puede cotizar y apoyar el sistema sin necesidad de transferir recursos a las cuentas de los trabajadores.

“Lo que tiene que hacer (el Estado) es encargarse de las pensiones mínimas, dar apoyo a todas las Mipymes para que se puedan formalizar, honrar los bonos de reconocimiento y garantizar la estabilidad del sistema para que se pueda desarrollar”, expresó.

Discusiones populistas

Sobre las discusiones actuales para que se entregue el 30 % de los fondos de pensiones a los trabajadores, José Rafael Vargas acusó a sus promotores de querer destruir el sistema de jubilaciones.

“Esos proyectos que hay en el Senado y la Cámara de Diputados realmente no entienden el sistema, no saben cómo funciona. La gente no entiende porque lo que hay es una discusión populista y lo aprovechamos electoralmente”, criticó.

El legislador consideró que los trabajadores no tienen por qué pagar la crisis, sino que por el contrario se deben crear mecanismos para ayudarlos.