$!Isa Contreras: “Lo que no se planifica queda mal y, si queda bien, es una chepa”

Las autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) iniciaron este lunes los trabajos de planificación y de elaboración de las estrategias del sector público para los próximos cuatro años.

“Lo característico que tiene este proceso es que la planificación empieza discutiendo los problemas del país. En el día de hoy empezamos a discutir dos problemas cruciales: seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental. Sabemos que son dos temas que preocupan tremendamente a la ciudadanía y que son un desafío muy significativo”, expresó el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras.

Aseguró que lo que no se planifica se hace mal.

“Si la planificación no funciona, ¿qué podemos esperar de la calidad del gasto público? ¿Qué podemos esperar del rendimiento del dinero de todos nosotros que pagamos impuestos? Queremos darle vuelta a eso, que el dinero rinda, que valga la pena y la forma de lograrlo es planificando. Lo que no se planifica queda mal y si queda bien es una chepa. Entonces, hagamos que las acciones del Estado queden bien planificadas, que no sea una camisa de fuerza”, indicó el funcionario.

Precisa que hay que tener un plan, una ruta mínima y tienen que tratar de que el Estado camine en la ruta que se ha trazado. “Este es el objetivo fundamental. Yo creo que esto es un hito en este proceso”, dijo.

Señala que algo distinto que están haciendo ahora es discutir los problemas porque de esta forma se puede mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

“La seguridad ciudadana y de medio ambiente es fundamental para mejorar la calidad de vida. Tenemos que enfrentar los problemas y a partir de ahí tenemos que pensar cuáles son los problemas, cuáles son sus soluciones y que tiene que hacer el sector público para enfrentar ese problema”, explicó Isa Contreras.

Asegura que se debe pensar en los problemas y cómo se deben enfrentar y en las soluciones desde las entidades públicas. Además, pensar cómo se va a trabajar con el resto de las entidades públicas y dentro de las instituciones con el resto de las direcciones y, por último, dónde se tiene que actuar.

De su lado, Luis Madera Sued, director general de Desarrollo Económico y Social del MEPyD, explicó a Diario Libre que hoy se le está dando continuidad al proceso de planificación para el cambio que comenzó con el lanzamiento la semana pasada y dando inicio este lunes a las mesas sectoriales para la planificación, definición y consenso de los resultados de políticas públicas que se van a perseguir durante todo el cuatrienio.

Explica que el proceso está compuesto por 33 mesas, iniciando hoy con seguridad ciudadana y la mesa sobre sostenibilidad ambiental.

“En estas mesas se les van a presentar a los representantes de esas instituciones las propuestas de resultados y diagnósticos que se han elaborado desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para ser discutidos, validados y consensuados con las instituciones con el fin de que esas instituciones tomen esos resultados y los lleven a sus planes estratégicos institucionales”, explicó Madera Sued.

Asegura que con esto se busca lograr que esos resultados que vienen del plan de gobierno sean los que guíen las ejecuciones de las instituciones.

De acuerdo al comunicado emitido por el MEPyD, las mesas para validación y consenso de resultados e indicadores por política 2020-2024 tienen lugar desde este lunes 7 al 14 de diciembre de 2020. La actividad comenzó con las palabras de bienvenida del viceministro de Planificación e Inversión Pública, Pavel Isa Contreras, quien calificó esta reunión como histórica.

“La sesión del día de hoy marca un hito en la planificación cuatrienal del Estado Dominicano; parte de la articulación de todas las entidades que ya no actuarán como islas, y del diálogo sobre los problemas fundamentales de nuestra sociedad. Esto nos permitirá construir un presupuesto que se ajuste y esté amparado en planes interinstitucionales para solucionar las problemáticas”, aseguró el viceministro Isa Contreras.

En las primeras sesiones participaron servidoras y servidores de los ministerios de Defensa, Interior y Policía, de la Mujer, Salud Pública, Cultura y Obras Públicas. También, de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Estos resultados y acciones deberán integrar el enfoque de los ejes transversales, las diferencias y demandas del territorio, la estrategia de recuperación post pandemia, así como los planes sectoriales, tales como la Estrategia Nacional de Competitividad, entre otros.