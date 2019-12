$!La amenaza del cambio climático se cierne sobre la economía dominicana

La oenegé Climate Central estima que la subida de las temperaturas —que en el escenario más pesimista puede ser de cuatro grados centígrados— elevaría el nivel del mar en unos 8.9 metros. Con ello, unos 60 kilómetros de esa línea costera que se extiende desde Sánchez (Samaná) hasta La Entrada (María Trinidad Sánchez) quedarían sumergidos. Samaná sería para entonces un territorio aislado del resto del país, tras quedar convertida en una isla. Punta Cana y su área de interés turístico, La Romana, San Pedro de Macorís y buena parte de Montecristi, quedarían inundados. Y no es el escenario de un futuro tan lejano que no lo vayamos a ver: sin recortar la emisión de gases, una subida del mar de esa magnitud puede ocurrir en poco más de 30 años.

“Antes de que cambiara el clima, aquí se producía mucho”, dice Juan Antonio Cruz, un productor de arroz de Nagua. Si no encendieran las bombas de agua, hoy todo sería peor. La sequía los tiene en riesgo no solo de perder las cosechas, sino también de que el mar gane espacio tierra adentro e inutilice por meses los suelos que son fértiles para la siembra.

Rendimientos en baja

Sin que parezca demasiado perceptible, ya los datos del Ministerio de Agricultura revelan los efectos del cambio del clima: hay una baja en los rendimientos de los cultivos en el país. En el caso del rubro más sensible al impacto climático, el arroz, el rendimiento era de 4.52 quintales por tarea al terminar 2018, tras haber registrado niveles de hasta 4.70 quintales hace apenas un par de años.

La postal se desvanece

Arenas blancas, mar azul, sol casi todo el año y una hilera de palmeras y resorts a lo largo de las playas dibujan la postal perfecta del Este para el turista. El eje Bávaro-Punta Cana recibe 60 % de los visitantes que llegan al país, por lo que su importancia económica es evidente. Pero el cambio climático también pone en riesgo al paraíso caribeño tal como lo conocemos.

La línea costera del Este registra problemas de erosión e intrusión salina cada vez más evidentes, y no se han aplicado medidas. “El sector turismo no ha implantado acciones o medidas para la adaptación al cambio climático como parte de una estrategia o política definida por el mismo sector, lo cual generaría una oportunidad para reforzar y consolidar su imagen como un destino turístico sostenible”, según explica la Tercera Comunicación Nacional de República Dominicana para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un documento trianual que prepara el gobierno dominicano junto al PNUD. Si bien el Ministerio de Turismo anunció RD$777 millones a la regeneración de playas, no se conocen resultados del proyecto.

El turismo es la segunda actividad económica que más genera divisas al país y hasta agosto habían ingresado cerca de US$6,000 millones, según los datos del despacho turístico.