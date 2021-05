$!La Declaración de Punta Cana marca el futuro del turismo en la región

SD. Quince ministros y cuatro viceministros de turismo de toda la región de la Américas aceptaron la invitación de su homólogo dominicano, David Collado, y de la Organización Mundial del Turismo para reunirse en Punta Cana y analizar el futuro del sector. La pandemia Covid 19 ha cambiado la tendencia y las reglas de juego y sumido en una crisis profunda a países que, como República Dominicana, tienen en el turismo uno de los principales motores de su economía. Para dar una idea, se han perdido 4 millones de puestos de trabajo ligados al sector aéreo.

¿De qué se habló en la Cumbre de Punta Cana? De introducir una visión de largo plazo sobre medio ambiente y protección de la biodiversidad en las estrategias del sector. De transformación tecnológica, de alianzas público privadas, de coordinación a nivel regional y continental en la generación de políticas. De inclusión y apoyo a las pymes. De respeto a las culturas locales.

Muchas aristas de una industria que ya ha dado muestras de su capacidad para adoptar medidas de seguridad extremas y de su resiliencia. Ahora tocaba aunar estrategias de recuperación.

Sostenibilidad

Si algo quedó claro en la Cumbre de Punta Cana es que no se entiende que el turismo pueda desarrollarse de espaldas a la comunidad donde se implanta y mucho menos que sea un agente agresor del medio ambiente. “La competitividad del sector a futuro depende de su compromiso con la sostenibilidad”, expresó en su intervención Julián Guerrero, viceministro de Turismo de Colombia. El alto consumo de agua, las aguas residuales, la generación de desechos sólidos o la emisión de carbono, el uso intensivo de energía, en su mayor parte no renovable... el sector tiene muchas asignaturas pendientes y en la cumbre quedó clara la importancia de abordarlas, con políticas transversales y coordinadas. Aquí, no vale la competencia entre cadenas o destinos. La coordinación convendrá a todos.

Para concluir, el presidente Abinader recogió en su intervención el espíritu de este encuentro: “Quiero expresarles el orgullo que siento de ser latino, e invitarlos a aprender del pasado, trabajar duro en el presente, y demostrarle al mundo que estamos rediseñando el futuro. Es nuestro momento. Es el momento latinoamericano”.